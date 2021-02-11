على طريقة سناب شات.. زووم يطلق تأثيرات وجه جديدة لمستخدميه

Studio Effects التى سبق الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، ولكنها أصبخت تظهر تلقائيًا لباقي المستخدمين حول العالم. أعلن تطبيق مكالمات الفيديو الشهير زووم Zoom عن إضافة ميزة جديدة لمستخدميه، وهي خاصية تأثيرات الوجه





وفقًا لموقع gadgets now، تسمح ميزة Studio Effects للمستخدمين بتطبيق مجموعة متنوعة من مرشحات "فلاتر" تتضمن ألوان الحواجب والشارب واللحية والشفاه التى تم تصويرها أثناء مكالمات الفيديو، و رغم أن الميزة لا زالت تجريبية، إلا أنه تتوافر لأنظمة تشغيل Windows وMac.





وتسمح ميزة Studio Effects للمستخدمين اختيار العديد من التصميمات المسلية الخاصة با لحواجب والشارب واللحية والشفاة ، كما يمكن إنشاء وحفظ إعداد مسبق لها قبل بدء مكالمات الفديو.





ويمكن العثور على هذه الميزة في نظام تشغيل ويندوز وماك من خلال النقر فوق زر إيقاف الفيديو أثناء مكالمة زووم ، ومن ثم تحديد إعدادات الفيديو، ثم الإنتقال للخلفيات والفلاتر والضغط على زر Studio Effects أسفل يسار الشاشة.



