ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

«زووم» تحقق رقماً قياسياً في مبيعات منصة «زووم فون» قبل مرور عامين على إطلاقها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:44 ص
زووم
زووم
Advertisements
أ ش أ
أعلنت شركة "زووم فيديو كوميونيكيشنز" الأمريكية أنها باعت مليون مقعد لمنصة "زووم فون"، أحد حلول الاتصالات الهاتفية الحديثة الموجهة للشركات بجميع أحجامها، قبل حلول الذكرى الثانية للإطلاق العام للمنتج.

وذكرت الشركة في بيان - إن هذا النمو المذهل يوضح القيمة التي تجلبها منصة (زووم فون) للعملاء من خلال الأداء القوي للخدمة والاعتمادية والأمن والمميزات المقدمة للشركات والتكامل السلس بالإضافة إلى النموذج التسعيري المبسط.

وتعد "زووم فون" إحدى المنتجات الرئيسية في منصة الاتصالات الموحدة من "زووم" والتي تشمل أيضا "زووم ميتينجس" و"زووم شات" و"زووم رومز" إلى جانب "زووم فيديو ويبينارس".

وتقدم منصة "زووم فون" مميزات مخصصة للشركات مثل الإدارة المركزية للاتصالات والتكامل مع مراكز خدمة العملاء وتنظيم الاتصالات الدولية.

وتقدم المنصة مميزات نظام الاتصالات الهاتفية للشركات، وفي الوقت نفسه توفر تجربة اتصالات موحدة حديثة عبر كل من الأجهزة المكتبية والمحمولة، في نحو 44 دولة ومنطقة حول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"زووم" تتوصل إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن ممارساتها الأمنية "الخادعة"

اتحاد الصناعات يطلق برنامجا متكاملا لرفع الوعي حول قانون تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

6 من أفضل تطبيقات مكالمات الفيديو المجانية في 2020

"النقد العربي" يعلن بدء النشاط التشغيلي لمنصة "بُنى" للمدفوعات

أورنچ مصر تعلن تفاصيل ومزايا أول منصة تجارة إلكترونية متكاملة

ترشيحاتنا

بعد الخروج من البطولة العربية.. جماهير الإسماعيلي تطالب المحافظ بالتدخل لإنقاذ النادي

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على مباراة الأهلى والإنتاج الحربى.. تفاصيل

فاروق جعفر: مصطفى محمد على أعتاب سانت إيتيان الفرنسي

أحمد موسى: عاشور بتاع الشرقية رجع تاني.. تفاصيل

حبس محمد قمصان المتهم بادعاء الإصابة بالسرطان

زي القمر.. نيرمين ماهر تخطف قلوب جمهورها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو

شاهد.. أول صور تشويقية للسيارة هيونداي كونا N عالية الأداء