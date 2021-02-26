القوى العاملة: إطلاق مبادرة سجل نفسك للعمالة المصرية بإيطاليا مطلع مارس المقبل

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، لبحث العديد من الملفات أهمها إطلاق مبادرة "سجل نفسك"،وذلك بالتعاون بين الجانبين، من خلال مؤتمر يعقد بمقر اتحاد العمال UIL بالعاصمة الإيطالية - روما ، مطلع مارس المقبل .





وأكد وزير القوى العاملة، أن المبادرة سوف تتيح تسجيل العمالة المصرية من خلال آلية أو نافذة الكترونية ، ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات كاملة حتى يتم حصر تلك العمالة وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها ، فضلًا عن تقنين أوضاعهم لتعمل بشكل رسمي.





وشدد سعفان علي ضرورة أن يكون هناك دورًا فاعلًا للاتحاد في تماسك الجالية المصرية بإيطاليا لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها .





وكان الوزير قد أكد في مستهل اللقاء علي عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا التي تمتد جذورها عبر التاريخ ، مبديا ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإيطالي في العديد من المجالات ، مشيرا إلي أن في إطار هذا التعاون فإن الوزارة تسعى لعمل توأمة مع إحدى الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل بهدف التعرف على المهن التي يحتاجها سوق العمل الإيطالي لتدريب العمالة المصرية عليها بأحدث الأساليب والمعدات النموذجية بجانب إمدادهم بأساسيات اللغة الإيطالية ، لتأهيلهم للعمل بهذه المهن مما يسهم في تصدير عمالة مصرية مؤهلة لسوق العمل الإيطالي بطريقة شرعية ولائقة .

كما تناول الاجتماع بحث أوجه التعاون في المرحلة الثانية من مشروع " لم الشمل" والذي يساعد في الالتحاق العائلي من البلد الأصلي للعاملين بإيطاليا ، حيث استفاد من المرحلة الأولى ما يقارب من 600 أسرة مصرية تم لم شملهم بعائلتها في إيطاليا، ما جعل الجالية المصرية تتصدر المرتبة الأولى في الاستفادة من هذا المشروع الذي تتعاون فيه الجهات المعنية في كل من مصر وإيطاليا.





من جانبه أعرب عيسى اسكندر عن شكره وتقديره لدور الوزير المهم في التواصل مع العمالة المصرية بالخارج بشكل عام والعاملين بإيطاليا على وجه الخصوص، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجههم ، مثمنا التعاون بين الوزارة والاتحاد في العديد من الملفات .



