مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي يعلن خدمات طبية جديدة لمرضى السرطان

أعلن الدكتور محمد النخيلي، مدير مستشفي اورام الإسماعيلية التعليمي، عن توفير 5 أنواع من المسح الذري بالمستشفي، بداية من يناير 2021، وهي مسح ذري على العظام، مسح ذري على الكلى " استاتيكي وديناميكي "، مسح ذري على الغدة الدرقية، مسح ذري على الغدة الجار درقية، مسح ذري على القلب " راحة ومجهود ".





وأشار الي ان المستشفي، تستقبل المرضي المنتفعين بالتأمين الصحي، او العاملين بهيئة قناة السويس، او من لديهم علاج علي نفقة الدولة، اقتصادي، بالاضافة الي تقديم الخدمات الطبية المجانية او بنظام التعاقدات، لافتا الي إمكانية إستفسار المرضي من خلال التوجه لقسم حسابات المرضى، والتوجه لقسم الأشعة التشخيصية بمقر المستشفى لحجز الخدمات الطبية.





يشار إلي صول وتشغيل جهاز فحص الثدي الرقمي Digital mammography التابع للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي.