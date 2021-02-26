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محافظات

مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي يعلن خدمات طبية جديدة لمرضى السرطان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:57 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلن الدكتور محمد النخيلي، مدير مستشفي اورام الإسماعيلية التعليمي، عن توفير 5 أنواع من المسح الذري بالمستشفي، بداية من يناير 2021، وهي مسح ذري على العظام، مسح ذري على الكلى " استاتيكي وديناميكي "،  مسح ذري على الغدة الدرقية، مسح ذري على الغدة الجار درقية، مسح ذري على القلب " راحة ومجهود ".

وأشار الي ان المستشفي، تستقبل المرضي المنتفعين بالتأمين الصحي، او العاملين بهيئة قناة السويس، او من لديهم علاج علي نفقة الدولة، اقتصادي، بالاضافة الي تقديم الخدمات الطبية المجانية او بنظام التعاقدات، لافتا الي إمكانية إستفسار المرضي من خلال التوجه لقسم حسابات المرضى، والتوجه لقسم الأشعة التشخيصية بمقر المستشفى لحجز الخدمات الطبية.

يشار إلي صول وتشغيل جهاز فحص الثدي الرقمي Digital mammography  التابع للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي.

أوضح النخيلي، إمكانيات الجهاز، وهي أنه أفضل جهاز تصوير للثدي الرقمي ماموجرام Digital Mammography، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية بتكلفة تقارب ثلاثة ملايين جنيه، وذلك سعيًا لتحديث وتطوير الأجهزة الطبية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى المترددين على مستشفى الأورام التعليمي.
 

وأشار إلى أن الجهاز يمكنه تصوير الثدي بدقة عالية، كما تكمن أهمية فحص الماموجرام بقدرته على مساعدة الطبيب في الكشف عن الأورام السرطانيّة حتى الصغير منها، وعند الكشف المبكّر عن وجود هذه الأورام؛ تكون الخيارات العلاجية أكثر، وترتفع فرصة التخلّص من هذه الأورام في وقتٍ مبكّر قبل أن تُلحق الضرر بالجسم أو تنتقل إلى الثدي الآخر أو لأعضاء الجسم الأخرى، كذلك فإنن لفحص الماموجرام القدرة على الكشف عن جميع أنواع سرطانات الثدي سواء بالفحص التقليدي أو بالفحص ثلاثي الأبعاد.
 

وأشار النخيلي إلى مجانية الفحص لمرضي الأورام، موضحًا أن مواعيد الكشف والفحص، تبدأ يوميا من الساعة التاسعة صباحًا، ماعدا الجمعة والعطلات الرسمية، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة عند الحضور للمستشفى، هي بطاقة الكشف المبدئي والتسجيل.

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