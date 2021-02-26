مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي يعلن خدمات طبية جديدة لمرضى السرطان

أوضح النخيلي، إمكانيات الجهاز، وهي أنه أفضل جهاز تصوير للثدي الرقمي ماموجرام Digital Mammography، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية بتكلفة تقارب ثلاثة ملايين جنيه، وذلك سعيًا لتحديث وتطوير الأجهزة الطبية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى المترددين على مستشفى الأورام التعليمي.
وأشار إلى أن الجهاز يمكنه تصوير الثدي بدقة عالية، كما تكمن أهمية فحص الماموجرام بقدرته على مساعدة الطبيب في الكشف عن الأورام السرطانيّة حتى الصغير منها، وعند الكشف المبكّر عن وجود هذه الأورام؛ تكون الخيارات العلاجية أكثر، وترتفع فرصة التخلّص من هذه الأورام في وقتٍ مبكّر قبل أن تُلحق الضرر بالجسم أو تنتقل إلى الثدي الآخر أو لأعضاء الجسم الأخرى، كذلك فإنن لفحص الماموجرام القدرة على الكشف عن جميع أنواع سرطانات الثدي سواء بالفحص التقليدي أو بالفحص ثلاثي الأبعاد.
وأشار النخيلي إلى مجانية الفحص لمرضي الأورام، موضحًا أن مواعيد الكشف والفحص، تبدأ يوميا من الساعة التاسعة صباحًا، ماعدا الجمعة والعطلات الرسمية، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة عند الحضور للمستشفى، هي بطاقة الكشف المبدئي والتسجيل.
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