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أخبار العالم

رسالة تهنئة من رئيس البرلمان العربي لولي العهد السعودي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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ميس رضا
هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها. 
وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود المخلصة التي يبذلها ولي العهد السعودي من أجل تحقيق تطلعات شعبه، داعيًا الله عز وجل أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تعيشها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و أن يجعله ذخرًا وسندًا للمملكة العربية السعودية وشعبها.
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