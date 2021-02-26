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حوادث

ضبط عنصر إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بالإسكندرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:45 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم– له معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب" ، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإرتكاب (6 جرائم سرقات مساكن) وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى مخفيها   ( عاطل - سيئ النية – مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه") .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ضبط عنصر إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بالإسكندرية
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