ضبط عنصر إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .





أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم– له معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب" ، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ).





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإرتكاب (6 جرائم سرقات مساكن) وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى مخفيها ( عاطل - سيئ النية – مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه") .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



