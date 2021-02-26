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فن

لم يفقد الوعي.. ابنة يوسف شعبان تكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:16 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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أحمد إبراهيم
أكدت زينب، إبنة الفنان يوسف شعبان، أن حالته الصحية مستقرة حتى الأن.

وقالت زينب، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "هو تعب امبارح بليل وحاليا تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى وليس فاقد الوعى ويخضع لبرتوكول العلاج الخاص به".

يذكر أن أصيب الفنان يوسف شعبان، منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_شعبان.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات على النحو التالي: "‏انا بحب الراجل ده ..وبشوفه حاجة عظيمة سلامتك الف سلامة ..وربنا يمد فى عمرك ويبارك فيك ..خبر وفاته إشاعة سخيفة والفنان يوسف شعبان على قيد الحياة وان شاء الله تعالى يقوم بالسلامة " و " خالص دعواتنا بالشفاء للنجم الكبير يوسف شعبان ربنا يشفيك".
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