لم يفقد الوعي.. ابنة يوسف شعبان تكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية

أكدت زينب، إبنة الفنان يوسف شعبان، أن حالته الصحية مستقرة حتى الأن.





وقالت زينب، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "هو تعب امبارح بليل وحاليا تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى وليس فاقد الوعى ويخضع لبرتوكول العلاج الخاص به".





يذكر أن أصيب الفنان يوسف شعبان، منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_شعبان.



