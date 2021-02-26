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أخبار البلد

لو مسافر من القاهرة.. دولة أوروبية تطلب تحليل كورونا في المطار بـ 20 دولار

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:19 م
الحجر الصحي بمطار
الحجر الصحي بمطار القاهرة
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نورهان خفاجي
إذا كنت تنوي السفر من القاهرة إلى هولندا، فعليك معرفة أنها الدولة الوحيدة التي تشترط تحليلًا إضافيًا سريعًا من الركاب المسافرين إليها قبل موعد رحلتهم بـ 4 ساعات، إضافة إلى تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا والمحدد إجراؤه قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة.
وتسهيلًا على الركاب المسافرين إلى دولة هولندا، فإن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، تُجري هذا التحليل الإضافي السريع داخل مطار القاهرة مقابل 250 جنيهًا للمسافر المصري و20 دولار للمسافر الأجنبي، قبل موعد الرحلة بـ 4 ساعات كما حددتها السلطات الهولندية.

وإذا كنت مواطنًا مصريًا وحاصل على جنسية أجنبية وترغب في الحصول على نتيجة التحليل السريع برقم الباسبور الأجنبي، سيتم سداد الرسوم بـ 20 دولارا أو ما يعادلها بالمصري 320 جنيها، دون ذلك تسدد الرسوم 250 جنيها للراكب المصري الذي تحمل نتيجة شهادة تحليله رقم الباسبور المصري.

لذا توصي سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، التواجد في المطار قبل موعد رحلتهم بـ 4 ساعات حتى يتثنى لهم إجراء الفحص المطلوب من قبل السلطات الهولندية، وعدم تعطل رحلاتهم أو إجراءات سفرهم إلى أمستردام.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الهولندية، بدأت تطبيق هذا القرار بإلزام المسافرين إليها بإجراء تحليل سريع في مطارات الدول القادمين منها قبل الرحلة بـ 4 ساعات، وذلك اعتبارًا من 23 يناير الماضي على نفقة المسافر الخاصة، بالإضافة إلى تحليل  PCR الخاص بفيروس كورونا والمحدد إجراؤه قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة.

ويُمنع الركاب الذين يصلون إلى هولندا بدون نتائج اختبار سلبية صالحة والاستمارة الإلزامية من دخول هولندا وسيتعين عليهم المغادرة مرة أخرى على نفس شركة الطيران إلى بلد القادمين منها، إضافة إلى ذلك قد تتعرض شركات الطيران التي تقل مسافرين بدون نتائج اختبار سلبية صالحة والشكل المصاحب لغرامة.
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