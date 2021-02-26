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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:04 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى المصرى .

وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .

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اسعار العملات الاجنبية خلال تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 19 جنيه للشراء و19.25جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 22.07 جنيه للشراء و 22.30 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 17.31 جنيه للشراء و 17.40 جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية

سجل ين يابانى نحو 14.71 جنيه للشراء و 14.86 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.
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