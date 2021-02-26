أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

ننشر سعر الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى المصرى .
وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .
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اسعار العملات الاجنبية خلال تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 19 جنيه للشراء و19.25جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 22.07 جنيه للشراء و 22.30 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 17.31 جنيه للشراء و 17.40 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية
سجل ين يابانى نحو 14.71 جنيه للشراء و 14.86 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.