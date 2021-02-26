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حوادث

استولى على 14 مليون جنيه .. ضبط مدير مخبز بلدي بالقليوبية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:12 م
خبز
خبز
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الإستيلاء على أموال الدعم .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى ببيعها بالسوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم محققًا أرباحا غير مشروعة.

 بالفحص تبين إستيلاء المذكور على أموال الدعم بدون وجه حق  حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا (14307147 جنيه – أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة الاف ومائة وسبعة وأربعون جنيهًا) قام بالإستيلاء عليها بدون وجه حق .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بما نُسب إليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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