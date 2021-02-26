الحاصلات الزراعية: ارتفاعات كبيرة بأسعار البقوليات تأثرا بزيادة رسوم الشحن

قال أحمد الباشا ادريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البقوليات تشهد زيادة من ٤٠٠ إلي ٥٠٠ جنيه في الطن نتيجة لزيادة أسعار نولونات الشحن القادمة من الخارج.





وأوضح الباشا فى تصريحات له الجمعة، أن جميع أسعار البقوليات ستشهد زيادة بنسبة ٥٪‏ نظرا لزيادة الأسعار خارجيا، وهناك تعاقدات كبيرة من الشركات المصرية مع الهيئات والجهات الحكومية وملتزمة بالتوريد بالأسعار القديمة، وبالتالي سيتم تعديل هذه الأسعار نتيجة للزيادة الطارئة التي حدثت في أسعار الشحن.





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وأضاف، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ بالغرفة التجارية الأسبوع المقبل لبحث خطورة هذه الزيادة خاصة أن البقوليات تعتبر مسمار معدة المصريين ومن السلع الغذائية الاستراتيجية، لافتا النظر في الوقت نفسه إلى أن التجار مع الحكومة في كل القرارات، وأنه يوجد مخزون جيد من السلع الغذائية مثل الفول والعدس وباقي أنواع البقوليات لاستهلاك شهر رمضان، غير ان هذه الأصناف قد تشهد زيادة في الأسعار.





وأشار إدريس، إلى أن مصر تستورد ٨٥٪‏ من استهلاكنا من الفول، ونستورد نحو ٩٥ إلي ٩٨٪‏ من استهلاكنا من العدس ونستورد نحو ٨٠٪‏ من اللوبيا، ونستورد ١٠٠٪‏ من الحمص، وبالتالي هذه الزيادات الكبيرة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار قبيل دخول موسم شهر رمضان.





ولفت إلى أن هذه الزيادات تسببت في حدوث بلبلة بالأسواق نظرا لوجود تعاقدات مسبقة بالأسعار القديمة وأن التجار لن يستطيعوا توفيق أوضاعهم، وأن زيادة أسعار الشحن ستحرك المياه الراكدة في اتجاه زيادة الأسعار.





وطالب إدريس بإعادة النظر في أسعار نولونات الشحن حتي لا تتسبب في ارتفاعات للأسعار قبيل دخول شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك للسلع الغذائية بنسبة ٤٠٪‏ مقارنة بباقي شهور العام.

