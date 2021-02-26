مواصفات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد بعد وصولها الموانئ المصرية.. صور

مؤخرا، إلى ا لموانيء المصرية؛ استعدادا لطرحها رسميا للبيع في مصر ، ولم تعلن شركة فيات أي معلومات رسمية حول السيارة الجديدة . انتشرت صور وصول السيارة فيات تيبو 2021 fiat tipo الشكل الجديد "فيس ليفت"





ومن المتوقع أن تأتي فيات تيبو 2021 fiat tipo الشكل الجديد بنفس المحرك الذي تأتي به خارج مصر وهو محرك أصغر سعة 1000 سي سي تيريو بقوة 100 حصان وعزم دوران 190 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك.

تأتي فيات تيبو 2021 fiat tipo الشكل الجديد بتغييرات في الشكل والمضمون بالطبع من ضمنها يشمل شبكة الامامية مختلفة التي تأتي باللون الأسود بكامل عرض الجزء الأمامي وببروز شعار كيا الجديد والأكبر من الشعار القديم.







أما فيات تيبو الشكل القديم ما زالت تتوافر بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر ومتصل بفتيس مانيوال أو اوتوماتيك.





وتتوافر بالعديد من الكماليات أبرزها نظام التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تاتش و فوانيس شبورة وجهاز تحديد المواقع GPS في اعلي فئة ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود حوالي 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر.







شبكة فيات تيبو 2021 fiat tipo الشكل الجديد تتصل بالمصابيح الأمامية الجديدة بشكل مباشر مع حروف FIAT الكبيرة على الشبكة في المنتصف مما يوحي بالتجديد.