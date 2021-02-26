ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد بعد وصولها الموانئ المصرية.. صور

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:01 م
فيات تيبو 2021 الشكل
فيات تيبو 2021 الشكل الجديد
Advertisements
اشرف عطية
انتشرت صور وصول السيارة فيات تيبو 2021 fiat tipo الشكل الجديد "فيس ليفت" مؤخرا، إلى الموانيء المصرية؛ استعدادا لطرحها رسميا للبيع في مصر، ولم تعلن شركة فيات أي معلومات رسمية حول السيارة الجديدة .

ومن المتوقع أن تأتي فيات تيبو 2021 fiat tipo الشكل الجديد بنفس المحرك الذي تأتي به خارج مصر وهو محرك أصغر سعة 1000 سي سي تيريو بقوة 100 حصان وعزم دوران 190 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك.

تأتي فيات تيبو 2021 fiat tipo الشكل الجديد بتغييرات في الشكل والمضمون بالطبع من ضمنها يشمل شبكة الامامية مختلفة التي تأتي باللون الأسود بكامل عرض الجزء الأمامي وببروز شعار كيا الجديد والأكبر من الشعار القديم.

أما فيات تيبو الشكل القديم ما زالت تتوافر بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر ومتصل بفتيس مانيوال أو اوتوماتيك.

وتتوافر بالعديد من الكماليات أبرزها نظام التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تاتش و فوانيس شبورة وجهاز تحديد المواقع GPS في اعلي فئة ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود حوالي 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر.

شبكة فيات تيبو 2021 fiat tipo الشكل الجديد تتصل بالمصابيح الأمامية الجديدة بشكل مباشر مع حروف FIAT الكبيرة على الشبكة في المنتصف مما يوحي بالتجديد.
مواصفات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد بعد وصولها الموانئ المصرية.. صور
مواصفات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد بعد وصولها الموانئ المصرية.. صور
مواصفات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد بعد وصولها الموانئ المصرية.. صور
مواصفات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد بعد وصولها الموانئ المصرية.. صور
مواصفات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد بعد وصولها الموانئ المصرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل سيارات سيدان بـ السوق المصرية في 2020 .. صور

سعر ومواصفات سانج يونج xlv موديل 2021 في مصر ..صور

مواصفات وأسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo .. صور

أسعار ومواصفات سيارات الإحلال الجديدة.. صور

بالأسعار والمواصفات .. بيجو 3008 الشكل الجديد موديل 2021

سعر فيات تيبو 2021 في السوق المصري

ترشيحاتنا

الزمالك في الصدارة.. والمصري يطيح بـ الإهلي من المركز الثالث.. ترتيب الدوري المصري

بعد نفي الحكومة.. تفاصيل رسوم الكهرباء والسيارات المحصلة لدعم ماسبيرو

الأهلي يواجه فيتا كلوب الكونغولي باستاد القاهرة في 6 مارس

قرار عاجل من الأمم المتحدة بشأن توزيع لقاحات كورونا

346 إصابة جديدة بـ كورونا في السعودية.. و3 وفيات

أحمد فتحي يوجه رسالة غامضة: روحي أنقى ونفسي أصفى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها الـ43

بملابس شخصيات كرتونية.. بنات أحمد زاهر يثرن الجدل بجمالهن

عرض زواج مشئوم يتسبب في سجن وغرامة العروسين.. تفاصيل