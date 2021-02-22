BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور



يتابع محبو المزادات المواعيد والسيارات المطروحة أولا بأول ليقوموا بشراء السيارات منها بأسعار أقل من الطبيعي لأنها تحتاج لبعض الإصلاحات منها البسيطة ومنها الكبيرة، وفي هذا السياق نعرض عليكم تفاصيل مزاد 2 مارس القادم والسيارات المعروضة.





مزاد سيارات 2021 .. سيقام المزاد في يوم 2 مارس المقبل و سيضم باقة من سيارات الملاكي والفان السارية الترخيص في جلسة بيع ستقام في أول أيام الثلاثاء من شهر مارس، حيث سيتم البيع سيارة بسيارة للموديلات التي تبدأ من طرازات 2015 الي طرازات 2020 نظرا لأن هذا المزاد به سيارات حديثة وفاخرة .

مزاد السيارات في مصر .. وسيشمل المزاد أيضًا لوط قطع غيار سيارات مستعملة وسيعقد المزاد في مقر نادي الشركة المصرية للاتصالات أمام السيرك القومي بالعجوزة ومسرح البالون في الجيزة في تمام الساعة 12 ظهرًا.







و قبل المشاركة في المزاد يجب على المزايد ان يقوم بشراء كراسة الشروط بسعر 100 جنيه ويتم الحصول عليها من مخزن الشركة في أول طريق صفط اللبن كرداسة بجوار منزل الدائري من 11 الي 4 يوميًا عدا يوم الجمعة.







السيارات المعروضة في مزاد 2 مارس:فيات 500فيات تيبوتويوتا كورولاميتسوبيشي اكليبس كروسميتسوبيشي لانسرفولكس فاجن تيجوانبي ام دبليو 218iMGنيسان صنيفورد فيوجنفورد ترانزيتسيتروين سي اليزيههيونداي النترالادا جرانتارينو لوجانرينو داستربي واي دي F3.