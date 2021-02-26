الأعداد تنحسر.. مستشار الرئيس: تجاوزنا ذروة الموجة الثانية من كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، إن أرقام أعداد مصابي كورونا في مصر في انخفاض ملحوظ في الفترة الحالية، معقبا: "ما زلنا في قضية الوقاية والإجراءات الاحترازية لتقليل العدوى بين الأفراد".





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن ذورة الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، متابعا: "تخطينا ذروة الموجة الثانية لكورونا، لكن الإصابات مستمرة، هناك انحسار في عدد الإصابات".





وتابع: "التذبذب والتغير في أعداد الإصابات بالنقص والزيادة أمر طبيعي طالما كانت بأعداد قليلة لا بطفرة، إذ إن الفترة بين الإصابة بالعدوى وظهور الأعراض قد تستغرق 14 يوما أو أقل».



وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، إلى أن عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي في انخفاض، مؤكدا أن الأماكن في المستشفيات متوفرة، وهناك وفرة في أجهزة التنفس.