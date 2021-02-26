سيراميكا كليوباترا يتعادل مع المصري البورسعيدي 2-2 في الدوري الممتاز

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا أمام منافسه المصري البورسعيدي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.









وأحرز أحمد ياسر ريان، هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة العاشرة ، بعد أن سجل المصري هدفه الأول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء .









وتقدم المصري عن طريق أوستين أموتو في الدقيقة 29، وتعادل أحمد ياسر ريان في الدقيقة 37 من عمر اللقاء من ضربة جزاء .









وبدأ هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى: عامر عامر





خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - شريف دابو





خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - رجب عمران - ميدو جابر





خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر





البدلاء محمود شكري - ضياء- قنديل - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - فابريس نجا - ونيفول كوبينا - صالح جمعه





وأدار مباراة اليوم الدولى إبراهيم نورالدين حكما للساحة على أن يعاونه الثنائى المساعدين احمد حسام وأحمد لطفى وحكما رابعا على طلبة وصبحى العمراوى حكما للفيديو ومساعده محمود وفا.



