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محافظات

الكشف على 141 مواطنا في قافلة طبية بقرية الزعفرانة بالبحر الأحمر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:27 م
الكشف على 141 مواطنا
الكشف على 141 مواطنا في قافلة طبية بقرية الزعفرانة
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إبراهيم جادالله

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافطة البحر الأحمر، قيام القافلة الطبية العلاجية الموفدة من مديرية الشئون الصحية في البحر الأحمر، بالكشف الطبي على أهالي منطقة الزعفرانة وجبل عايش على مدار يومين، وصرف العلاج المجاني على 141 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة


من جانبه قال اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافطة البحر الأحمر، إن القافلة استمرت بقرية الزعفرانة لمدة يومين والتي اقيمت تحت اشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، حيث في اليوم الأول لها تم الكشف الطبي على 65 مواطنا والثاني 76 مواطن وصرف العلاج مجانا.


وأكد رئيس مدينة غارب أنه خلال تواجد القافلة تم تكليف رئيس قرية الزعفرانة بمتابعة أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية فى جميع التخصصات بقرية الزعفرانة وعرب عايش وذلك بهدف التيسير علي المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية .


ومن جانب آخر كلف اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، أدارة محو الأمية بالمدينة، بحصر أعداد الأميين بقرية الزعفرانة وعمل كشوفات بهم للتنسيق وفتح فصول تعليم لمحو الامية بالقرية .

الكشف على 141 مواطنا في قافلة طبية بقرية الزعفرانة بالبحر الأحمر
الكشف على 141 مواطنا في قافلة طبية بقرية الزعفرانة بالبحر الأحمر
الكشف على 141 مواطنا في قافلة طبية بقرية الزعفرانة بالبحر الأحمر
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