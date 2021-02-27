القومي للأسرة المصرية: إجبار الزوج إبلاغ زوجته بزيجته الثانية مخالف للشرع

علق الدكتور اشرف تمام مدير مجموعة المجلس القومي للأسرة المصرية الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، علي عقوبة الرجل بالسجن في حالة عدم إبلاغ زوجته بزواجه الثاني.





وقال تمام خلال حواره مع الإعلامي ياسمين سعيد مقدم برنامج " الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" العقوبة تطبق في الشي المخالف للشرع وفي حالة زواج الرجل مرة ثانية ولم يخبر زوجته فزواجه صحيح غير مخالف للشرع ولكن من باب المودة كان ينبغي إعلامها بالأمر".





وتابع:"قانون إجبار الزوج بزواجه هو مخالف للشرع لان كل حالة تختلف عن الأخرى قد تكون مريضة سرطان في هذه الحالة لن يكون هناك مصلحة في إخبار الزوجة".





وأردف:" الأولي تطبيق عقوبة علي المرأة المطلقة التي تتزوج عرفيا وليس زواج شرعي".