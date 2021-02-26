بنعمل كده ليه؟.. الرئيس السيسى يوجه سؤالا مفاجئا خلال جولته بمحور شينزو آبى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة اليوم الجمعة لتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.

ووجه الرئيس السيسى خلال تقرير نشرته فضائية اكسترا نيوز تساؤلا لأحد المهندسين، قائلا: "ليه بنعمل الكبارى والطرق بالحجم ده ؟ وأجاب المهندس لتحرير الحركة، ولفت الرئيس السيسى إلى أنه يقوم بعمل هذه الكبارى والطرق الضخمة بهدف تحرير الحركة خاصة محور الشهيد وحسن المأمون، النصر، ذاكر حسين ثم جسر السويس.





وأضاف أحد المهندسين أن المشروع يشمل تقاطع محور الميثاق مع محور شينزو آبى مع توسعته وتطويره بإجمالى 12 حارة مرورية بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه وتم عمل 3 أعمال صناعية فى تقاطع شارع حسن المأمون، والوفاء والأمل بالإضافة لتقاطع مهدى عرفة، مشيرا إلى أن محور شينزو آبى يمتد من تقاطع محور الشهيد حتى تقاطع طريق السويس ويتقاطع مع الطريق الدائرى وتم التخطيط والدراسة ليسع 4 آلاف سيارة.