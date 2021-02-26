بنعمل كده ليه؟.. الرئيس السيسى يوجه سؤالا مفاجئا خلال جولته بمحور شينزو آبى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة اليوم الجمعة لتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.
ووجه الرئيس السيسى خلال تقرير نشرته فضائية اكسترا نيوز تساؤلا لأحد المهندسين، قائلا: "ليه بنعمل الكبارى والطرق بالحجم ده ؟ وأجاب المهندس لتحرير الحركة، ولفت الرئيس السيسى إلى أنه يقوم بعمل هذه الكبارى والطرق الضخمة بهدف تحرير الحركة خاصة محور الشهيد وحسن المأمون، النصر، ذاكر حسين ثم جسر السويس.
وأضاف أحد المهندسين أن المشروع يشمل تقاطع محور الميثاق مع محور شينزو آبى مع توسعته وتطويره بإجمالى 12 حارة مرورية بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه وتم عمل 3 أعمال صناعية فى تقاطع شارع حسن المأمون، والوفاء والأمل بالإضافة لتقاطع مهدى عرفة، مشيرا إلى أن محور شينزو آبى يمتد من تقاطع محور الشهيد حتى تقاطع طريق السويس ويتقاطع مع الطريق الدائرى وتم التخطيط والدراسة ليسع 4 آلاف سيارة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض احياء التجمع الخامس، والتي ساهمت في إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.
كما تفقد الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمحور "شينزو آبي" المروري الجديد، والذي سيربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري، قاطعًا طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحي العاشر، من أعلي سوق السيارات ومدينة الأمل، على امتداد طول 8 كم تقريبًا، والذي وجه سيادته بإقامة هذا المحور الحيوي وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير الخدمات اللازمة للمركبات، أخذًا في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذا المحور في تنظيم الحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.