بملابس كاجوال.. هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها الـ43

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وعلقت هنا شيحة على الصورة: " عيد الزواج الـ 43 لابي وامي.. شكرا علي حبكوا لبعض ولينا .. شكرا علي تربيتكوا وتضحياتكوا لينا .. احنا هنا بسببكوا .. مختلفين بسببكوا .. محبين بسببكوا .. فنانين بسببكوا .. رحماء بسببكوا.. انتوا احلي ما في الوجود .. يا رب يحفظكوا ويخليكوا لينا ويباركلنا فيكوا ويسعدكوا دايمًا".





وظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس كاجوال ببنطلون جينز ازرق فاتح و توب باللون الاسود .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع الماكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

نشرت الفنانة هنا شيحة؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"برفقة أسرتها.