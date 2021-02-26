رسالة من بايدن.. البيت الأبيض يكشف سبب الضربات الأمريكية على سوريا

قال البيت الأبيض، إن الضربات الأخيرة في سوريا ، تحمل رسالة ، مفادها بأن الرئيس "جو بايدن" سيفعل اللازم لحماية الأمريكيين.





وذكر ، في بيان ، أن الهجوم الأخير على بعض المناطق في سوريا ، كان ضروريا؛ لتخفيض أي تهديدات مقبلة، وفقا لوكالة "رويترز".





وأكمل البيت الأبيض: "ما زلنا منفتحين على حوار دبلوماسي مع إيران لكننا لن نخفف العقوبات ".





وأوضح أن الإجراءات الأمريكية في الشرق الأوسط ستتجه نحو تخفيف التوترات.





وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، غارات ، مساء الخميس، على بُنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا.



