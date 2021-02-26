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أخبار العالم

رسالة من بايدن.. البيت الأبيض يكشف سبب الضربات الأمريكية على سوريا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:10 م
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قسم الخارجي
قال البيت الأبيض، إن الضربات الأخيرة في سوريا، تحمل رسالة، مفادها بأن الرئيس "جو بايدن" سيفعل اللازم لحماية الأمريكيين.

وذكر، في بيان، أن الهجوم الأخير على بعض المناطق في سوريا، كان ضروريا؛ لتخفيض أي تهديدات مقبلة، وفقا لوكالة "رويترز".

وأكمل البيت الأبيض: "ما زلنا منفتحين على حوار دبلوماسي مع إيران لكننا لن نخفف العقوبات ".

وأوضح أن الإجراءات الأمريكية في الشرق الأوسط ستتجه نحو تخفيف التوترات. 

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، غارات، مساء الخميس، على بُنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الهجمات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.
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