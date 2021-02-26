السيسي بيحبك يا مصر.. هاشتاج يتصدر تويتر ويشيد بإنجازات الرئيس

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #السيسي_بيحبك_يامصر، للإشادة بالمشروعات القومية التى تم تنفيذها فى الفترة الأخيرة والتى تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في جولة اليوم الجمعة منها أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.









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وجاءت أبرز التعليقات:





‏‎#السيسي_بيحبك_يامصر

السيسى صانع نهضة مصر .. فوضناه وكلنا وراه لحد اخر العمر.





‏تفرق كتير اوي ده راجل بيحب بلده وعاوزها قد الدنيا ‎#السيسي_بيحبك_يامصر.









‏تصحي من نومك يوم الاجازه تلقي الريس بيفتتح مشروع جديد ‎#السيسي_بيحبك_يامصر.













‏‎#السيسى_بيحبك_يامصر

تسلم الايادي يا ابن نيل بلادي🇪🇬

تسلم الايادي يارافع راس ولادي🇪🇬

تسلم الايادي يا مكثر خير بلادي🇪🇬

تسلم الايادي يا مجدد مصانع بلادي🇪🇬

تسلم الايادي يامحطم تخطيط الاعادي🇪🇬

تسلم الايادي ياناصف مظلوم بلادي🇪🇬

تسلم الايادي يامرجع حق ولادى🇪🇬 .













‏مش ممكن الريس يشوف حاجه مزعله شعبه ويسكت السيسي حبيب شعبه وشعبه نور عنيه‎#السيسي_بيحبك_يامصر .









‏‎#السيسي_بيحبك_يامصر

مصر 🇪🇬 فخامة 🇪🇬 الإسم 🇪🇬 تكفي

تحيا مصر عاش القائد والزعيم السيسي اسد مصر والأمة العربية والإسلامية 🇪🇬🙏🇪🇬 .













‏‎#السيسي_بيحبك_يامصر

من أعظم القادة في العالم قضى علي الإرهاب الأسود تنمية اقتصادية وسياسية واستثمارات في البنية التحتية بمشاريع عملاقة وأعاد هيكلة تسليح القوات المسلحة والسيطرة علي سوق السلاح والتنقيب عن النفط وتصديره مدن سكنية وصانعية ومرافق عامة تحسين منظومة الدولة في زمن قياسي.









‏كبير مصر وسيدها وحاكمها الأوحد ومن يهاب في الإقليم ومعز البلاد بعد الله عز وجل‎#السيسي_بيحبك_يامصر.













‏‎#السيسي_بيحبك_يامصر التاريخ سيذكر كل شئ عظيم فعله الرئيس السيسي للحفاظ على مصر من قوة الشر والظلام وتنمية هذة البلاد الدنيا هتحتار فى اللى احنا بنعمله بفضل الله.











