ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيري عادل تعود للمنزل بعد عملية جراحية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:12 م
شيري عادل
شيري عادل
Advertisements
سعيد فراج
غادرت الفنانة شيري عادل، المستشفى المحتجزة به، بعد جراحة ناجحة أجرتها قبل يومين تغيبت بسببها عن نشاطها الفني مؤقتًا، وتحسنت حالتها الصحية.


وتصدرت شيري عادل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.


وأكدت شيري عادل في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد " أنها خضعت لعملية دقيقة ناجحة في الساعات الماضية وأنها لا تزال تمكث في المستشفى.


وأضافت شيري عادل: "الحمد لله عملت العملية بس تعبانة شوية ودة طبيعي وأطمئن كل جمهوري أننى بخير ".


واختتمت: "العملية كانت صعبة شوية ولكن الحمد لله ستتحسن حالتى وأرجو من متابعينى الدعاء لى بأن يتمم شفائي على خير " .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشفى النجوم| تطورات الحالة الصحية لـ إيمى طلعت زكريا.. وشقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية

تحتاج لدعوات محبيها.. مصدر مقرب: شيرى عادل تخضع لعملية جراحية

بعد خضوعها لعملية جراحية.. شيري عادل تتصدر مؤشرات البحث

بعد خضوعها لعملية جراحية.. أجمل إطلالات شيرى عادل

أول تعليق من شيري عادل بعد خضوعها لعملية جراحية أمس .. خاص

أخبار الفن| وفاة شقيقة الفنانة تيسير فهمي.. أول تعليق من شيري عادل بعد خضوعها لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

ترشيحاتنا

وفاة مفاجئة.. العثور على جثة شاب بعد 25 محاولة لحجز موعد مع طبيب

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم اللبناني

بطول 8 كيلو.. أستاذ هندسة طرق يكشف أهمية محور شينزو آبى

بعد عرض بودي جارد لـ عادل إمام.. تركي آل الشيخ: صفقة ناجحة

محمد صلاح الأعلى أجرًا في ليفربول.. تعرف على راتبه

السيسي بيحبك يا مصر.. هاشتاج يتصدر تويتر ويشيد بإنجازات الرئيس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

بملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

وفاة مفاجئة.. العثور على جثة شاب بعد 25 محاولة لحجز موعد مع طبيب