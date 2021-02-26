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أخبار العالم

أمير الكويت يهنئ الملك سلمان بنجاح عملية ولي العهد السعودي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:51 م
أمير الكويت يهنئ
أمير الكويت يهنئ الملك سلمان بنجاح عملية ولي العهد السعودي
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قسم الخارجي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وهنأ أمير الكويت خادم الحرمين الشريفين على نجاح العملية التي أجريت لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

فيما أعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.

في وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي إجراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جراحة بالمنظار لاستئصال الزائدة الدودية، وتكللت بالنجاح. 
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