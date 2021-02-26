لإخفاء علاقته بزوجته.. عامل يهشم رأس خاله ويشعل النار في غرفته

هشم عامل، رأس خاله ، داخل غرفة بمزرعة ، على الطريق الصحراوي؛ بعد اكتشاف المجني عليه ، علاقة غير شرعية ، بين ابن شقيقته ، وزوجته ، وأشعل النيران في غرفته؛ لاخفاء جريمته ، الا أنه تم انقاذ المجني عليه قبل مفارقته الحياة.



تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة بلاغا بوصول صاحب مزرعة مصابا بتهشم بالراس الي المستشفى وحالته خطرة، انتقلت قوات الامن الي مسرح الجريمة وباستجواب عدد من العمال تبين ان من بينهم نجل شقيقة المصاب والذي افاد انه سمع صوت مشاجرة في غرفة خاله وعندما توجه لاستطلاع الامر فوجيء به غارقا في دمائه والنيران مشتعلة بالغرفة فاستعان بباقي العمال لانقاذه.

واضاف ان مجهولين اقتحموا المزرعة بالكيلو ٧٥ مصر اسكندرية الصحراوي وتعدوا على خاله.

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

ونجحت التحريات بقيادة العميد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر في تحديد هوية المتهم والذي تبين انه نجل شقيقة المجني عليه، الذي ابلغ عن الواقعة.

وألقت قوة امنية برئاسة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشاة القناطر القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وقال المتهم انه نشات بينه وبين زوجة خاله علاقة اثمة وكان يتردد عليها في منزلها؛ بحجة توصيل اموال يرسلها خاله لها معه، حتى اكتشف الاخير علاقتهما فقرر المتهم التخلص منه لعدم فضح علاقتهما.

