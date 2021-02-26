هندسة عين شمس تستعد لامتحانات الترم الأول بخطة شاملة.. تفاصيل

اعتمد مجلس كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية، خطة شاملة للإجراءات الاحترازية التى سيتم اتباعها لضمان سلامة الطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب أنه تم اتخاذ الخطوات لضمان تنفيذها بدقة تامة ، مشيرا إلي أن الكلية تتبع إجراءات شاملة للتعقيم اليومى باستخدام الوسائل المعتمدة من اللجنة الطبية العليا بجامعة عين شمس.
وأوضح أنه حفاظا علي سلامة طلاب الكلية فقد تم وضع خطة من بداية دخول الطالب من بوابات الكلية لأداء الامتحانات حتى خروجه منها ، لافتا إلي أن الكلية أعلنت جداول الامتحانات علي الموقع الرسمى لكلية الهندسة ، كما قامت بعمل كود خاص لكل طالب ( QR code ) يمكن الحصول عليه من الموقع الخاص بالطلاب ، يوضح التفاصيل الخاصة ببيانات الطالب ويوم الامتحان و المكان الذي سيؤدى فيه الامتحان والبوابة الخاصة بدخول كل طالب منعًا للتزاحم.
واضاف أنه لن يسمح بدخول الطلاب دون تواجد هذا الكود ولذلك علي الطالب طباعته علي ورقة أو حفظه علي التليفون المحمول الخاص به.
وأوضح د. محمد عبد العزيز نائب مقرر إدارة الامتحانات أن الأمن الإدارى سينظم دخول الطلاب من خلال البوابات الخاصة بهم وسيتم قياس درجة الحرارة علي البوابات، مشيرا إلي أن حالات الاشتباه سيتم التعامل معاها وفقا للبروتوكولات الطبية التى تعتمدها الجامعة.
واضاف أنه تم عمل علامات إرشادية بالكلية لتسهيل وصول الطلاب لجنة الامتحانات الخاصة بهم منعًا للتجمعات وحفاظًا علي التباعد الاجتماعى .
ودعا الطلاب للتعاون والالتزام بالاجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للحفاظ علي سلامة الجميع ، موضحا أن هناك فيديو توضيحيا لتنظيم عملية الامتحانات يمكن مشاهدته علي القناة الخاصة بالكلية علي موقع يوتيوب .