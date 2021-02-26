هندسة عين شمس تستعد لامتحانات الترم الأول بخطة شاملة.. تفاصيل

وأكد الدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب أنه تم اتخاذ الخطوات لضمان تنفيذها بدقة تامة ، مشيرا إلي أن الكلية تتبع إجراءات شاملة للتعقيم اليومى باستخدام الوسائل المعتمدة من اللجنة الطبية العليا بجامعة عين شمس.

وأوضح أنه حفاظا علي سلامة طلاب الكلية فقد تم وضع خطة من بداية دخول الطالب من بوابات الكلية لأداء الامتحانات حتى خروجه منها ، لافتا إلي أن الكلية أعلنت جداول الامتحانات علي الموقع الرسمى لكلية الهندسة ، كما قامت بعمل كود خاص لكل طالب ( QR code ) يمكن الحصول عليه من الموقع الخاص بالطلاب ، يوضح التفاصيل الخاصة ببيانات الطالب ويوم الامتحان و المكان الذي سيؤدى فيه الامتحان والبوابة الخاصة بدخول كل طالب منعًا للتزاحم.