تشفى الأمراض المستعصية ... العيون والآبار الكبريتية كنز الوادي الجديد.. صور

الوادي الجديد من المحافظات التي تشتهر بالعديد من العيون والآبار الكبريتية التي تخرج من باطن الأرض تحت درجات حرارة تصل إلى 47 درجة وتحتوى على العديد من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والكبريت والفسفور, والمنجنيز وعناصر أخرى لا تقل أهمية عن سابقيها . أخرى





قال عبدالله خزام مشرف سياحي، إن المحافظة بها عشرات الآبار التى تتمتع بميزة السياحة العلاجية فى مصر وهى مناطق ذات شهرة تاريخية عريقة مثل بئر 3 موط بالداخلة وآبار ناصر بالخارجة وعيون وآبار الفرافرة الكبريتية , ومعظم هذه الآبار أصبحت الآن منتجعات سياحية ومراكز استشفائية حيث يوجد بها مياه معدنية ورمال وكثبان قادرة على علاج وشفاء العديد من الامراض المستعصية فى عالمنا اليوم.

اقرا ايضا:

واكد خزام ان العيون والآبار الإستشفائية بالوادي الجديد تمتاز بتركيبها الكيميائى الفريد . والذى يفوق فى نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية فى العالم ,فضلًا عن تواجد نسبة الطمي بالآبار والعيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفى العديد من أمراض العظام وامراض الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى والامراض الجلدية والصدفية وغيرها من الأمراض التي عجز الطب عن علاجها.





وأضاف مصطفي سعيد مسؤل عن احد الابار العلاجية، أن الاقبال هذه الفترة علي السياحة العلاجية تأثر بشكل ملحوظ بسبب ازمة كورونا مع العلم ان السياحه العلاجية عليها اقبال من مختلف الفئات وخاصةً بعد شفاء العديد من الحالات المرضية التي جاءت من أجل الاستشفاء بالآبار والعيون الكبريتية بالمحافظة، حيث استقبل "بئر 3 موط ":بالداخلة الشهر الماضي أكثر من 4 وفود من مختلف الجنسيات بغرض السياحة العلاجية .





يقول صبحي عياط منظم إحدي الرحلات السياحية بالمحافظة أن الآبار والعيون العلاجية بالمحافظة أصبحت لها شهرة عالمية على خريطة السياحة العلاجية واصبحت مقصدًا لراغبى الاستشفاء من جميع انحاء العالم حيث يقصدها السائحون من مختلف الجنسيات للإستمتاع بالمناخ الصحى والعلاج الطبى الطبيعى تحت رعاية متخصصين فى هذا المجال من أبناء المحافظة حيث تم شفاء العشرات من الحالات المرضية على أيديهم .





وأكد خالد شتيوي مدير عام السياحة الإقليمية بالوادي الجديد، أن المحافظة أدركت الأهمية الطبية والعلاجية لهذه الآبار، بإقامة منتجعات سياحية حول عدد من هذه الآبار وتسعي حاليًا لعمل منتجعات حول جميع الآبار والعيون الكبريتية بمراكز المحافظة.