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فن

دخلنا فندق ومعناش فلوس.. هالة صدقي تكشف موقفا طريفا مع إلهام شاهين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:01 م
هالة صدقي - إلهام
هالة صدقي - إلهام شاهين
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أحمد إبراهيم - سعيد فراج - نور المصرى - أحمد بيسو
روت النجمة هالة صدقي، موقفًا طريفًا لها مع صديقتها النجمة إلهام شاهين، خلال جولة تسوق لهما، لافتة إلى أن الأخيرة تأخذ وقتًا طويلًا في الشراء، فهي عندما تدخل محلًا لا تخرج منه إلا بعد فترة طويلة. 

وأضافت هالة صدقي، خلال ندوة لتكريمها بـ صدى البلد، أنها دخلت أحد الأوتيلات خارج مصر ذات مرة مع إلهام شاهين، ولم يكن معهما نقودًا بسبب تعرضهما للسرقة، وكان الحجز أوشك على النفاد، ما عرضهما للإحراج. 

وتابعت صدقي، أنها اقترحت على صديقتها إلهام، النوم داخل السيارة التي دفعت إيجارها من مصر مقدمًا قبل السفر، فاضطرا الثنائي لذلك بسبب الموقف وعدم وجود حجز طيران في ذلك الوقت، لافتة إلى أن «شاهين» كانت متعبة جدًا بسبب شعورها بالبرد. 
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