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أخبار البلد

الثروة السمكية: انتهاء أول مرحلة من تطوير ميناء الصيد البحري بالطور

السبت 27/فبراير/2021 - 03:52 ص
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
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شيماء مجدي
تفقد كلا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة  ، ميناء الصيد البحري ومصنع الثلج بمدينة طور سيناء والتقيا بالصيادين واستمعا لمطالبهم .

وقال د صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية أن ميناء الصيد البحرى بالطور تم إدراجه بخطة التنمية الاقتصادية فى عام 2015 ، وتقوم هيئة موانئ البحر الأحمر بتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة على مراحل تم الانتهاء من اول مرحلة وهي
الرصيف البحري بطول 230 م لإستيعاب ضعف المراكب الحالية ومبنى إداري من طابقين على مساحة 80 م2 ومبنى لخدمة الصيادين من طابقين على مساحة 100 م2 وتطوير شبكة مرافق (مياه ــ صرف صحي ــ اتصالات وسنترال ــ كهرباء ــ منظومة مراقبة).

وأوضح انه جاري العمل بالمرحلة الثانية وتتضمن رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك رفع كفاءة مبنى القزق الميكانيكى والورش وإنشاء ورش جديدة إنشاء مصنع ثلج البلاطات بمساحة 250 م2 بالإضافة إلى المرحلة الثالثة التي لم تبدأ بعد.

لجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة يرأس وفدا من قيادات الوزارة خلال زيارته الحالية لمحافظة جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية بالمحافظة وحل مشاكل أهالي سيناء هذا ويختتم القصير زيارته غدا بتفقد بعض المشروعات الزراعية بمدينة نويبع
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