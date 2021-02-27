تأثير القمر على الأبراج.. على الثور أخذ قسط من الراحة والعقرب لا يكن منفردا

كشف خبير الأبراج نور فيصل عن حركة القمر اليوم وتأثيره على باقي الأبراج.

وأوضح خبير الأبراج من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه في الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش من يوم 27 فبراير 2021 يكتمل القمر بدرًا في برج العذراء الترابي.

ماذا يعني البدر؟

يعني الوضوح والإضاءة الكاملة. الخطة تُثمرُ، يَتفتّحُ، أَو يَتتوّجُ. أي منظور جديد يُمْكِنُ أَنْ يَظْهرَ الآن. المعلومات الآن مكشوفة. تظُهُر علانيةً بالترتيب وأضاف نحن الأن أكثر عقلانية ومنطقية وتحليل وتدقيق للأمور العواطف لا توجه افكارنا, نميل للانتقاد سواء لانفسنا او للأخرين ,هي فترة جيدة للمدخنين للإقلاع عن التدخين وللمهتمنين بتخفيض الوزن يمكنكم البدء ببرنامج لانقاص الوزن أو ممكن ان تعودوا الى برنامج نظام غذائي للرجيم بعد انقطاع.

وأشار نحن أكثر انضباط وقدرة على التحكم بعواطفنا فعلى صعيد الصحة ينصح بالابتعاد عن العمليات الجراحية التي لها علاقة بمنطقة البطن والامعاء من يعاني من مشاكل في هذه الجوانب تزداد متاعبه خلال اليومين القادمين.

القمر الكامل فى برج العذراء الترابي له تأثير ملحوظ على كافة مواليد الابراج, فيما يلي ابرز هذا التأثير:



برج الحمل

يمكنك البدء بنظام غذائي مُناسب ، أو حمية . على أية حال، تجنب الافراط سواء كان في العمل أو الطعام ! قد تشعر بأن العمل تراكم عليك ويسبب ضغطًا. يمكنك الرجوع إلى انجازاتك السابقة والاستعانة بها ، على العموم وقت جيد لإنهاء الأعمال المعلقة الاهتمام بصحتك الجسدية والنفسية. توقيع عقود استثمار

وصية القمر: اضبط ميزانيتك. اعد تقييم خدماتك لشخص..



برج الثور

فرصة لتمتين الشراكة الجيدة ، وإقامة الاحتفالات. عاطفتك وإحساسك في ذروتهما ، وكذلك حماسكَ في أي عملٍ تعملهُ يدفعك لتسبحَ ضد التيار، لو كان لديكَ الخيار فدقق بما تفعلهُ. إبداعُكَ في أي مشروع سيكون للمستقبل فرصة لتعزيز المهارات، والأعمال الفنية، فترة مناسبة ايضا لتعزيز العلاقة مع الحبيب وأجواء رومنسية، زيادة الرغبة الحميمية . القمر يدعمك مع الحبيب، وللعاطفة دور في حياتك.

وصية القمر: تمتع مع الأطفال، اظهر ابداعك الفني، تمتع بلقاء حميمي، خذ قسطًا من الراحة..

برج الجوزاء

فترة جيدة لتمتين الروابط العائلية الروحية ، ضمن الاسرة والبيت ، والتغلب على الخلافات إن وجدت ، بإمكانك فتح صدرك للترحاب وتسمح للناس بالدخول . ويمكنك الخروج من البيت في نزهة مع أفراد العائلة . بإمكانك تحديد العلاقة مع الجيران بشكلٍ يناسبك . وهذه فترة سوف تكون فيها فرص للاستثمار، التعامل بميراث، أو التعامل في العقار (بيع، شراء، ترميم)، معرفة مناطق ازدهارنا،

وصية القمر: أعمل في الأرض، فكر في حياتك الخاصة، تمتع بجو عائلي مُريح.



برج السرطان

الوقت مُناسب لإنهاء المُراسلات ، وإجراء الاتصالات التي أهملتها سابقًا ، يمكن الإسهاب بها لتحقيق أهدافك. حسم الأمور التي تركتها سابقًا للدقيقة الأخيرة . اتركْ مجال واسعَ للحالاتِ الأُخرى التي تأتي مُسرعةً وتستدعي الاهتمام والتنفيذ . وهو الوقت المناسب للاهتمام بعمل أو ايجاد عمل، الاستفادة من دعم اجتماعي، من جيران أو اخوه أو والاصدقاء خلال هذه الفترة القمر يعطيك مهارات تساعدك فى تعامل مع الجميع .

وصية القمر: عزز علاقتك بمن حولك، استثمر اللقاءات الاجتماعية، اقضي أوقات سعيدة، اجعل لحياتك مغزى..



برج الاسد

هو الوقت المُناسب للاهتمام بأموركَ المالية وتنظيم ميزانيتكَ ، والبدء بجني ثمار مشاريعكَ ، وضبط امورها المالية . قد يدفعكَ البدر إلى الانفاق الإضافي الذي لا مُبررَ لهُ وغير الضروري . عليك التركيز على ما بدأت به ووضع اللمسات النهائية . هو وقت لعَرْض ما عندك لتحقق الاستفادة إلى أبعد الحدود ، والتركيز على حَصاد جوائزِه.

وصية القمر: حرر نفسك من المشاكل المالية، استغل مهارتك للتقدم بنفسك، استثمر مواهبكَ ومصادرك.

برج العذراء

هو الوقتَ صحيحُ لوضع اللمسات الأخيرة للبدء بمشاريعِ جديدة . وهو الوقت الصحيح لتلميع شخصيتكَ وإظهارها .

اندفاعكِ وعاطفتك قويين، ومن الصعب إخفاء رغبتك الجسدية تجاه شخص ما ورغبتكَ في امتلاك حبيبكَ.

وصية القمر: اضبط اندفاعك ، وسيطر على طاقتك، فكر في أولوياتك.

برج الميزان

بالرغم من أن هذا البدرِ قَدْ بالرغم من أن هذا البدرِ قَدْ يَبْدو أحيانًا وَضْعك بين الحلمِ والهلوسةِ، لكنهُ يُؤكّدُ القدرةَ أَنْ تُدركَ وتَنسجمَ مع نفسِكِ الداخليِ في الطرقِ التي يُمكنُ أنْ تُقْطَعَها. الرياضة والمشي في الهواء الطلق تَكْسرُ الموانعَ الداخليةَ وتَسْمحَ لك بشَفَاء الجروحِ . في الشؤونِ الأكثرِ دنيوية، . تجنب المواجهات والصدامات، لأنك ستكون الخاسر من جرائها. استخدم وسائل غير ظاهرة لبلوغ غاياتك عندما تُجبر على ذالك . فرصة جيدة لقضاء أوقات في التأمل والعناية الذاتية. تشعر بفيض من العاطفة الروحانية، مما يدفعك للوحدة "الخلوةِ". اهتم بجسمك للوصول إلى روحك. احتمال الشفاء من أي مشكلة صحية. تعود بذكرياتك إلى لحظات حب محزنة. الرغبة بالعمل بأمور غيبية وغامضة.

وصية القمر: اكتشف الكون من داخلك، تُعطي الأحلام حلًا لبعض الألغاز. اخرج إلى الطبيعة..





برج العقرب

وقت جيد لتعزيز الصداقات وبناء علاقات دافئة في مُحيطك الاجتماعي. حضور حفلات والدعوة إلى ولائم ، حياتك مُرفهة ومرحة ، الأضواء متسلطة عليك ، وبإمكانك البدء بمغامراتك. تتلقى الدعم من الأصدقاء في كافة مجالاتك فرصة لتعزيز علاقتك بالناس وتوسع صداقاتك. وتقضي أوقات ممتعة من خلال مناسبات اجتماعية. العودة إلى أفكار ابداعية قديمة وتحقيقها، قد تشعر بعدم الارتياح من أشخاص أو جمعيات يظهرون غرابة تصرفاتك.

وصية القمر: تغلب على سلوكك السلبي الذي يُبعد الأخرين عنكَ. شارك في الاحتفال ولا تكون مُنفردًا..

برج القوس

هذا قَدْ يَكُون الوقتَ المثاليَ لتحقيق إنجاز على صعيد العمل أو الحصول على عملٍ أفضل من ذي قبل. تُحقق الرضا الشخصي في مجال العمل ، وتتلقى التقدير على ما أنجزتهُ. تعزيز العلاقات العامة وهذه الفترة فرصة لتعزيز مكانتك الاجتماعية وتحسين سمعتك. الموازنة بين واجباتك في البيت وعملك خارج البيت. فرصة لتحسين مكانتك في العمل أو الحصول على ترقية. تعزيز نشاطاتك الاجتماعية.

وصية القمر: حدد أهدافك في الحياة. زدْ انتاجك لتُحقق الرضى عن نفسك..





برج الجدي

هذا البدر لديه الامكانية لجعل خيالك مُدهشًا ، ومشاعركَ في ذروتها ، وطاقتك مرتفعة . بإمكانك القيام برحلاتٍ ترفيهية في الطبيعة ، والانفتاح على العالم. نجاح في قضية قانونية ، القضايا الرئيسية أصبحت في متناول يدك، الجميع معك ، على الأقل ، من حيث المبدأ ، إنْ لمْ يكن على التفاصيل فرصة لعيش فلسفتك بشكل عملي. تشعر برغبة في المُغامرة ، والخروج من الروتين، وكسب مهارات حقيقية. العمل على زيادة معرفتك. القيام بنزهة أو سفر يزيد من انتاجك.

وصية القمر: اجري اختبارات جسدية وروحية..

برج الدلو

بإمكانك الانتهاء وتصفية كل ما لديك من أموال عند الغير، واسترجاع القروض ، واسدال الستار على كل ما يتعلق بأموال الغير ، كضمان أو بوليصة تأمين أو إرث أو تعويض . فرصة لوضع حل لمشكلة عميقة، وما يترتب عليها من مال. تغيير داخلي نفسي يؤدي إلى الاستقرار. ابتعادك عن الناس أو حالات معينة تُتيح لكَ الفرصة لاكتشاف امكانياتك ومهاراتك المدفونة.

وصية القمر: حقق الاستقرار مع الآخرين وفق معرفتك. قوتك الحقيقية تزداد عندما تعيش قيمكَ..



برج الحوت

إنهُ وقتٌ رائعٌ لتعزيز الشراكة، والتعاون مع الشريك. كما بالإمكان تحسين العلاقة إذا كانت تُعاني من بعض الصعوبات والخلافات. وهذا ينطبق على العلاقة مع شريك العاطفة أو شريك العمل..خلال هذه الفترة عزيزي الجدي سوف تشعر بقوة العاطفة والرغبة الجسدية، فرصة للبدء بعلاقة عاطفية جديدة أو تعزيز علاقة عاطفية قائمة.

وصية القمر: تعاون مع صديق مخلص لحل المشكلة.