حالته حرجة.. ابنة يوسف شعبان تكشف تطورات مرضه

كشفت زينب يوسف شعبان ابنة الفنان يوسف شعبان، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد تردد العديد من الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي.





وقالت زينب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، إن والدها يتلقى العلاج حاليا بمستشفى العجوزة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالته الصحية.





وعن سبب إصابته أوضحت أن والدها يوسف شعبان خرج إلى لبنان في رحلة عمل وعاد إلى مصر وكان يعاني مشكلة في الضغط وبعد نقله إلى المستشفى تبين إصابته بفيروس كورونا.





وأكملت:"عانينا الفترة الأخيرة من الشائعات وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء".