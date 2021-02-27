اللهم خفف من بكي وجعا... رضوى الشربيني تتوسل إلى الله لشفاء والدتها

دعت الإعلامية رضوي الشربيني لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وكتبت رضوي الشربيني: اللهم اشفي من شكا الما وخفف علي من بكي وجعا ، ربي ارح ثم هون ثم اشف كل نفس لا يعلم بوجعها الا انت يا رب العالمين .





وكانت قد طلبت الإعلامية رضوي الشربيني الدعاء لوالدتها بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بكورونا.





وكتبت رضوى الشربيني عبر "إنستجرام": "أمي بين ايد ربنا دلوقتي والأطباء عملوا اللي عليهم .. لكن انا عندي يقين انه رحمه ربنا واسعه والدعاء بيغير القدر .. ادعو لها أرجوكم ".





ويذكرا ان أكد الإعلامي خيري رمضان إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا بعد أن قامت بعمل مسحة للتأكد من إصابتها.





وأضاف خيري رمضان خلال برنامجه " حديث القاهرة " المذاع على قناة" القاهرة والناس" : الاعلامية رضوي الشربيني قامت بعمل مسحة أمس هي وجميع افراد اسرتها واولادها للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا .





وأوضح خيري رمضان ، المسحات اكدت اصابتها هي واخوها ووالدتها، لافتا إلى ان والدتها لديها الأكسجين منخفض وهي الآن في العناية المركزة .