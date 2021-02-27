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رياضة

ندفع قيمة عقده بالكامل.. الزمالك: راتب فرجاني ساسي أكثر من ضعف أعلى لاعب في مصر

السبت 27/فبراير/2021 - 01:50 ص
صدى البلد
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محمد سمير
كشف طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك بأن عقد فرجاني ساسي قيمته تساوي أكثر من ضعف أعلى عقد في الأندية الأخرى.

وقال المستشار المالي للزمالك في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "لا نرغب في ربط مسألة القمصان الموقعة من جانب اللاعبين بتجديد عقد لاعب بعينه، فهذا الأمر مطروح في العديد من الأندية الأوروبية والأمر لا يرتبط بفرجاني فقط، لكن لجميع اللاعبين فنحن نمتلك بن شرقي وشيكابالا ونجوم عديدين".

وتابع: "رغبة التجديد لفرجاني ساسي مشتركة بين اللاعب والنادي، والعائق الوحيد هو المقابل المادي، فوجود لاعب كبير مثل فرجاني وقيمة عقده أمر كبير بعض الشيء وفقًا لظروف نادي الزمالك وهدفنا هو أن نصل إلى قيمة تعاقدية تناسب قدرات النادي وقيمة اللاعب".

وأضاف :"فرجاني ساسي عقده أكثر من ضعف قيمة أكبر لاعب في مصر، فتعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي له ملابسات الجميع يعرفها وفوجئنا بأن الزمالك هو من يدفع قيمة عقده بالكامل".
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