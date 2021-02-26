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رياضة

فشل انتقال فرجاني ساسي لـ الدوري التركي.. تفاصيل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:54 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، صعوبة انتقال التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، للدوري التركي.

وأشار المصدر، إلى أن هذا جاء، بعد تلقي مهند عون، وكيل أعمال اللاعب، اتصالات، من مسئولي نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، أبدى خلالها مسئولو الأخير، الاهتمام بالتعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس ونادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد المصدر أن النادي التركي لن يستطيع سداد راتب ساسي، خاصة أن الأندية التركية معروفة بضعف عقود لاعبيها، بخلاف احتلال فريق نادى إسطنبول باشاك شهير المركز الـ 18 بجدول ترتيب الدوري التركي، وهو أحد المراكز التى تقود للهبوط لدوري القسم الثاني فى الموسم الجديد، وليس هذا طموح فرجاني ساسي فى وجهته المقبلة، حال رحيله عن الزمالك.

وينتهى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويسعى النادي الأبيض لتجديد التعاقد من خلال التفاوض مع اللاعب والاتفاق على قيمة عقده الجديد قبل التوقيع رسميا.
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