ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملايين الدولارات.. الزمالك: قضايا اللاعبين علي النادي في "فيفا" تاريخية

السبت 27/فبراير/2021 - 03:05 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
كشف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك أن قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وقال المستشار المالي للزمالك في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "قضايا اللاعبين في فيفا تاريخية ومعظمها في المجلس السابق، سواء كهربا، النقاز، محمد إبراهيم، بو طيب، أشيمبونج وجروس ومساعده وغيرهم، وكل قضية لها أرقام كبير كلها بالمليون يورو والمليون دولار لكننا نتعامل باحترافية".

وواصل :"تعاملنا مع قضية النقاز باحترافية وسيكون هناك نتائج جيدة، وفي مسألة أشيمبونج أيضًا تعاملنا باحترافية ومن الممكن أن تكون هناك قضايا خاسرة أو قضايا نفوز فيها".

واستطرد: "لا يوجد نادي في مصر لا يعاني من الديون لكن كل نادي ديونه وفقا لإمكاناته، وورقيًا عقود لاعبي الزمالك هي الأعلى قيمة في مصر، وهذا الأمر لا يتناسب مع قيمة الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء وقيمة عقد الرعاية".

واختتم قائلًا :"عندما أتينا للزمالك كانت عقود الرعايا وعقود إيجار المحلات والاشتراكات بالكامل محصلة ولا يتبقى إلا مبالغ قليلة، بالرغم من أننا أتينا للنادي ولم تكن قيمة الـ25% مقدم عقود اللاعبين قد دفعت".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

النقاز: جماهير الزمالك تعتبرني لاعبا مصريا وأتوقع استمرار ساسي في مصر

بالمستندات.. ننفرد بنشر قرار المحكمة الرياضية في قضية اشيمبونج مع الزمالك

محامي أشيمبونج لـ صدى البلد: سنطالب الفيفا بمنع الزمالك من إبرام تعاقدات جديدة

اللجنة التنفيذية لـ الزمالك: نمتلك أغلى عقود لاعبين في مصر.. وساسي استلم مستحقاته

لمدة 6 أشهر.. أشيمبونج مهاجم الزمالك ينضم رسمياً لنادي الداخلية

ترشيحاتنا

عمرو أديب: ارتداء الكمامة سيكون لمدة 5 سنوات.. فيديو

السيسي بيحبك يا مصر.. هاشتاج يتصدر تويتر ويشيد بإنجازات الرئيس

رومانسى وبيغنيلى لحد دلوقتى.. شيرين رضا تكشف عن أسرار علاقتها بـ الهضبة

الياباني يكسب.. أكثر 10 سيارات أمانا في العالم لعام 2021.. صور

حالته حرجة.. ابنة يوسف شعبان تكشف تطورات مرضه

لإخفاء علاقته بزوجته.. عامل يهشم رأس خاله ويشعل النار في غرفته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طفلة تبكي من شدة فرحتها بالعودة إلى المدرسة | فيديو

بعد مضي 40 عامًا.. عبوة مشروبات غازية تكشف هوية قاتل امرأة ثلاثينية

بعد خضوعها لعملية جراحية.. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها