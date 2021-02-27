علاج نقص الصفائح الدموية.. طرق عديدة أبرزها الفاكهة والكورتيزون .. وإليك أهم أعراض الإصابة بها

علاج نقص الصفائح الدموية من الأمور المهمة جدا ولكن فى حالة واحدة فقط ، فقد لا تحتاج إلى علاج وهى إذا لم يكن عدد الصفائح الدموية منخفضًا جدًا.

ففي بعض الأحيان، يرتفع عدد الصفائح الدموية عندما تتجنب سبب المشكلة، على سبيل المثال ، إذا كان هناك دواء معين وراء قلة الصفيحات لديك ، فمن المحتمل أن يجعلك طبيبك تتوقف عن تناول هذا الدواء، بالنسبة للحالات الشديدة فهذه ابرز العلاجات:

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أدوية الستيرويد لمنع جسمك من تدمير الصفائح الدموية إذا كانت المشكلة متعلقة بجهاز المناعة لديك

الجلوبيولين المناعي الوريدي ( IVIG ) إذا كنت لا تستطيع تناول المنشطات أو إذا كنت بحاجة إلى ارتفاع عدد الصفائح الدموية بسرعة

الدم أو الصفائح الدموية من شخص سليم تسمى نقل الدم

جراحة لإزالة الطحال

إذا استمرت حالتك على الرغم من العلاجات الأخرى ، فقد يصف لك طبيبك أدوية مثل الترومبوباج ( بروماكتا ، ريفولاد) ، فوستاماتينيب (تافاليس) ، وروميبلوستيم ( إنبلات ).

لمنع النزيف عندما يكون عدد الصفائح الدموية منخفضًا:

لا تأخذ الأدوية التي يمكن أن تؤثر على مدى الصفائح الدموية عملك، مثل الأسبرين و الإيبوبروفين .

قلل من كمية الكحول التي تتناولها ، لأنها قد تزيد من سوء النزيف.

لا تشارك في الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي ، مثل كرة القدم أو الملاكمة ، حيث قد تتعرض للإصابة.

استخدم فرشاة أسنان ناعمة لحماية لثتك.

ارتدِ حزام الأمان عندما تكون في السيارة ، وارتدِ القفازات والنظارات الواقية عند العمل بأدوات كهربائية لمنع الإصابة.

أعراض نقص الصفائح الدموية

في بعض الأحيان ، لا تظهر عليك أي أعراض نقص الصفائح الدموية وحينها تكن المشكلة الرئيسية هي الكدمات والنزيف في جلدك الذي يشبه بقع حمراء أو أرجوانية صغيرة ، تسمى نمشات ويمكن أن تنزف خارج أو داخل جسمك، في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون ثقيلًا أو يصعب إيقافه.

وقد تعانى من :

نزيف من اللثة أو الأنف

دم في البول أو البراز

فترات الحيض الثقيلة

الصداع

إعياء

اصفرار الجلد أو العينين ( اليرقان )

و الطحال تورم

قد لا تبدأ هذه الأعراض حتى ينخفض ​​عدد الصفائح الدموية لديك. أخبر طبيبك عنها على الفور.

اسباب نقص الصفائح الدموية

وبالنسبة لـ اسباب نقص الصفائح الدموية فإنه يحدث نتيجة قلة الصفيحات عندما لا يكون لديك ما يكفي من الصفائح الدموية ، وهي خلايا في الدم تلتصق ببعضها البعض لمساعدته على التجلط ، في بعض الأحيان ، لا تسبب الحالة أي مشاكل على الإطلاق. ولكن إذا كانت لديك أعراض مثل النزيف الشديد ، يمكن أن يساعدك العلاج.

يصنع نخاع العظم ، وهو النسيج الإسفنجي داخل العظام ، الصفائح الدموية ويمكن أن تصاب بنقص الصفيحات إذا كان جسمك لا ينتج ما يكفي منها أو إذا دمرها بشكل أسرع مما يمكنك استبدالها.





قد لا ينتج جسمك ما يكفي من الصفائح الدموية إذا كنت تعانى من:

اضطراب في الدم يؤثر على نخاع العظام ، يسمى فقر الدم اللاتنسجي

الاصابة بالسرطان مثل اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية ، مما يؤدي إلى تلف نخاع العظام

المعاناة من مرض يخفض الصفائح الدموية مثل متلازمة ويسكوت ألدريتش أو متلازمة ماي هيغلين

وجود فيروس مثل جدري الماء ، النكاف ، الحصبة الألمانية ، فيروس نقص المناعة البشرية ، أو ابشتاين بار

شرب الكثير من الكحول لفترة طويلة

العلاج كيميائي أو علاج إشعاعي للسرطان ، الذي يدمر الخلايا الجذعية التي تشكل الصفائح الدموية

إذا كان لديك اتصال بمواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية والزرنيخ ، فقد يبطئ جسمك عملية تكوين الصفائح الدموية.

يمكن لجسمك تدمير الكثير من الصفائح الدموية، لاسباب عديدة ابرزها:

أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة ، قلة الصفيحات المناعية ، أو فرفرية نقص الصفيحات مجهول السبب (ITP) ، حيث يهاجم جسمك الخلايا السليمة

البكتيريا الموجودة في الدم ، والمعروفة أيضًا باسم تجرثم الدم

الأدوية، مثل المضادات الحيوية التي تحتوي على السلفا، الهيبارين لمنع تكون جلطات الدم ، والمضادة للمصادرة الأدوية مثل الفينيتوين" بالديلانتين " و فانكومايسين ( Vancocin )

الأمراض النادرة التي تؤدي إلى تكون جلطات الدم ، مثل فرفرية نقص الصفيحات الدموية (TTP) والتخثر المنتشر داخل الأوعية (DIC)

متلازمة انحلال الدم اليوريمي ، اضطراب نادر يؤدي أيضًا إلى تدمير خلايا الدم الحمراء ويسبب مشاكل في الكلى

الفيروسات مثل فيروس ابشتاين بار ( EBV )، التهاب الكبد C ، و فيروس نقص المناعة البشرية

في بعض الأحيان ، لا يكون لديك ما يكفي من الصفائح الدموية لأنها تحاصر في الطحال ، وهو عضو يحارب العدوى. وقد تصاب النساء بنقص الصفيحات أثناء الحمل لأن أجسامهن تتخلص من الصفائح الدموية بسرعة أكبر من المعتاد.

فاكهة تزيد الصفائح الدموية

توجد انواع عديدة من الـ فاكهة تزيد الصفائح الدموية فى الجسم وتجعل صحة الانسان افضل بشكل طبيعي وهى:

الرمان:

حبات الرمان المتلألئة مليئة بالعناصر الغذائية المليئة بمضادات الأكسدة ، ومضادات الالتهابات ، وخصائص تعزيز المناعة، وتساعد الفاكهة متعددة الأوجه في زيادة عدد الصفائح الدموية ، والوقاية من الأمراض ورفع مستويات الطاقة على الرغم من انخفاض عدد الصفائح الدموية.

عنب الثعلب الهندي

الاملا او عنب الثعلب الهندي غني بفيتامين سي وهو فعالة في زيادة إنتاج الصفائح الدموية وتقوية جهاز المناعة.

المشمش

المشمش من الأطعمة الفائقة المليئة بالعديد من الفوائد لأنه غني بالحديد المشمش له تأثيرات مذهلة في زيادة الصفائح الدموية.

الزبيب

الزبيب غني بالحديد المهم لنمو كرات الدم الحمراء والصفائح الدموية، يحدث قلة الصفيحات أو انخفاض عدد الصفائح الدموية وفقر الدم بسبب نقص الحديد لذلك ، يجب عليك تضمين الزبيب في نظامك الغذائي لرفع مستويات الحديد لديك.

نقع الزبيب طوال الليل وفي الصباح ، أضفه إلى العصير أو وعاء الإفطار أو كوب من الحليب، أو ضع 4-5 زبيب في فمك كوجبة خفيفة بين الوجبات الكبيرة.

علاج نقص الصفائح الدموية بالكورتيزون

من الطرق الطبية المستخدمة حديثا هى علاج نقص الصفائح الدموية بالكورتيزون، غالبًا ما يتم إعطاء دورة من العلاج بالستيرويد عند التشخيص الأولي في محاولة للحث على مغفرة مستمرة.

العلاج المختار هو جرعة عالية من الديكساميثازون تعطى بجرعة 40 ملج يوميًا لمدة 4 أيام لدورة أو دورتين، أفاد وي وآخرون أن نظام الجرعات العالية من الديكساميثازون أدى إلى استجابة أولية أعلى ومعدلات استجابة كاملة ووقت استجابة أقصر مقارنة بالبريدنيزون. في دراسة أخرى ، تم الإبلاغ عن تناول جرعة عالية من الديكساميثازون لمدة 4 أيام (40 مجم / يوم) كعلاج أولي فعال للبالغين المصابين بـ ITP ، حيث أظهر 50 ٪ من المرضى تعدادًا ثابتًا للصفائح الدموية يزيد عن 50000 / ميكرولتر.

علاج نقص الصفائح الدموية لمرضى الكبد

RB كان المعيار الذهبي التقليدي عند علاج نقص الصفائح الدموية لمرضى الكبد هو نقل الصفائح الدموية ، ولكن هناك العديد من العيوب في هذا النهج. إنه ينطوي على نقل الدم لمنتجات الدم ، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بردود فعل نقل الدم ، وهي مكلفة ، وتصبح أقل فعالية بمرور الوقت بسبب التحسس، بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا لا تدوم الصفائح الدموية الخارجية طوال مدة الإجراء ، ناهيك عن فترة الخطورة الكاملة للنزيف ، والتي يمكن أن تمتد حتى أسبوع واحد بعد الإجراء.

وبالتالي ، غالبًا ما يتم تجنب عمليات نقل الصفائح الدموية بسبب افتقارها إلى تأثير مفيد واضح وإمكانية حدوث آثار جانبية ، مما يؤدي إلى الحاجة إلى خيارات إدارة بديلة ، مثل نظائر الثرومبوبويتين.

تتمثل مزايا نظائر الثرومبوبويتين في أنها طويلة الأمد (مع فترات زيادة عدد الصفائح الدموية لأكثر من 3 أسابيع) وأكثر قابلية للتنبؤ من حيث زيادة تعداد الصفائح الدموية. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على الجيل الثاني من نظائر الثرومبوبويتين avatrombopag (Doptelet ، Dova Pharmaceuticals) و lusutrombopag (Mulpleta ، Shionogi) في مايو ويوليو 2018 ، على التوالي ، لقلة الصفيحات في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة الذين يخضعون للغزو.

هذه العوامل لها اختلافات هيكلية ، لكن آليات عملها متشابهة، كلاهما يرتبط بمستقبل الثرومبوبويتين بطريقة غير تنافسية والجيل الأول من نظائر الثرومبوبويتين eltrombopag (Promacta ، Novartis) و romiplostim (Nplate ، Amgen) من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإدارة قلة الصفيحات في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمن

المصادر:

webmd

stylecraze

medscape

Thrombocytopenia (Low Platelet Count)

Thrombocytopenia and ITP

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What is the role of steroid therapy in the treatment of chronic immune thrombocytopenia (ITP) in adults?