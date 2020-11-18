علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء.. اللفت والبطاطا الحلوة الأبرز

يعمل علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء على إعادة الصفائح لحالتها الطبيعية، والصفائح الدموية هي خلايا دموية عديمة اللون تساعد في تجلط الدم، والمساعدة على توقفه من خلال التكتل وتكوين سدادات في حالات إصابة الأوعية الدموية، ويمكن علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء وبعض الأطعمة.
ويمكن علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء، حيث يتكون الدم من أنواع مختلفة من الخلايا وهي خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية ، ويمكن لبعض الاطعمة ان تعالج نقص الصفائح الدموية مع الوقت.
ويسبب نقص الصفائح الدموية في جسمك أعراضًا، مثل: التعب ونزيف اللثة وسهولة الإصابة بالكدمات ، ويمكن علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء، وذلك عبر اتباع نظام غذائي صحي.
ويمكن السيطرة وعلاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء، ومن أبرز هذه الأطعمة لزيادة الصفائح الدموية، الاطعمة الغنية بـ فيتامين ب 12 ، وحمض الفوليك ، وفيتامين سي ، والحديد؛ حيث يمكن أن تساعد جسمك على تكوين الصفائح الدموية في الدم والحفاظ عليها.
ويتم علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء، عن طريقة تناول ما يلي والإكثار منه في نظامك الغذائي، ومن أبرزها: الجزر، اليقطين، اللفت، البطاطا الحلوة، السبانخ، الخضروات الورقية، البيض، الكبد، اللحوم، الملفوف ( الكرنب) ، البقدونس، الحليب، الجبن ، بذور اليقطين، الرمان، العدس، المانجو، البروكلي، الأناناس، الطماطم ، الفلفل الحلو، والقرنبيط.