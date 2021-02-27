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محافظات

محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي بالعباسية.. شاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 09:38 ص
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد اللجان
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء امتحانات التابلت للترم الأول للصف الأول الثانوى اليوم.

وأجرى المحافظ جولته بمدرسة سارة تقى الله الرسمية للغات فى ٣ شارع السكة البيضاء بالعباسية بجوار الجوازات وكنيسة السيدة العذراء.

واطمأن المحافظ على تعقيم اللجان الامتحانية واتخاذ الاحترازية والوقائية كافة.

وشدد على الالتزام بضوابط الامتحانات والالتزام بالكمامات والمعقمات، مشيرا إلى ضرورة طلب المساعدة التقنية من مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدرسة في حالة حدوث أي طارئ في التابلت.

ويؤدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الأول عبر التابلت بمدارس القاهرة حيث تكون الامتحانات إلكترونيا فيما تعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت.

وبدأ الجدول اليوم السبت بامتحاني العربى والأحياء، حيث يبدأ العربى 9 صباحا وحتى 10 ونصف لمدة ساعة ونصف بينما يبدأ امتحان الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

ويستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم الإثنين القادم 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.

كما يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية ؛ اما السبت 6 مارس فيؤدى الطلاب امتحانات الفلسفة والمنطق والفيزياء.

ويختتم الطلاب امتحاناتهم يوم 8 مارس المقبل فى مادتى التاريخ والكيمياء.
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي بالعباسية.. شاهد
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي بالعباسية.. شاهد
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي بالعباسية.. شاهد
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي بالعباسية.. شاهد
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي بالعباسية.. شاهد
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