التعليم: زمن امتحان أولى ثانوي يحسب من وقت دخول الطالب على المنصة الإلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم احتساب وقت الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى، من وقت دخول الطالب على منصة الامتحان وليس قبل ذلك.





وقالت وزارة التربية والتعليم، أن منصة الامتحان متاحة للطلاب منذ التاسعة صباحا لأداء امتحان اللغة العربية بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.





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دخل منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان من أجهزة التابلت الخاصة بهم من داخل لجانهم الامتحانية في المدارس الثانوية، لبدء امتحان مادة اللغة العربية.





حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي غدا السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا.



