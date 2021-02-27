ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: زمن امتحان أولى ثانوي يحسب من وقت دخول الطالب على المنصة الإلكترونية

السبت 27/فبراير/2021 - 09:50 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم احتساب وقت الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى، من وقت دخول الطالب على منصة الامتحان وليس قبل ذلك.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن منصة الامتحان متاحة للطلاب منذ التاسعة صباحا لأداء امتحان اللغة العربية بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.


دخل منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان من أجهزة التابلت الخاصة بهم من داخل لجانهم الامتحانية في المدارس الثانوية، لبدء امتحان مادة اللغة العربية.

حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي غدا السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا.

وقررت وزارة التربية والتعليم، أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي،بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. طلاب أولى ثانوي يمتحنون العربي والأحياء إلكترونيا.. وإتاحة كود الامتحان على هذا الرابط

رسائل عاجلة من وزير التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل ساعات من امتحاناتهم

قبل ساعات من الامتحانات.. التعليم تطمئن الطلاب المصابين بكورونا

طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحاناتهم الإلكترونية بالعربي والأحياء

الدخول بالكمامة.. المدارس تطبق إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب مع بدء الامتحانات

مواصفات جديدة لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

ملايين الدولارات.. الزمالك: قضايا اللاعبين علي النادي في "فيفا" تاريخية

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

رضا عبد العال: باتشيكو مدرب متواضع وجاي "ياكل عيش"

مصلحة الشهر العقاري: تسجيل الوحدات العقارية اختياري وليس إجباريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 أتوماتيك e3 .. صور

ماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر