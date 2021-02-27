التعليم: زمن امتحان أولى ثانوي يحسب من وقت دخول الطالب على المنصة الإلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم احتساب وقت الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى، من وقت دخول الطالب على منصة الامتحان وليس قبل ذلك.
وقالت وزارة التربية والتعليم، أن منصة الامتحان متاحة للطلاب منذ التاسعة صباحا لأداء امتحان اللغة العربية بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.
دخل منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان من أجهزة التابلت الخاصة بهم من داخل لجانهم الامتحانية في المدارس الثانوية، لبدء امتحان مادة اللغة العربية.
حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي غدا السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا.
وقررت وزارة التربية والتعليم، أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.
وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي،بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.