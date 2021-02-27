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تكنولوجيا

لمنافسة واتساب.. تيليجرام يضيف مجموعة ميزات خصوصية جديدة

السبت 27/فبراير/2021 - 05:01 م
تيليجرام
تيليجرام
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة تيليجرام Telegram، تحديثا جديدا لتطبيق المراسلة الخاص بها، والذي يجلب ميزات جديدة، منها خيارات للحذف التلقائي للرسائل وانتهاء صلاحية روابط الدعوة ومجموعات جديدة غير محدودة.

وحسبما ذكر موقع "the verge" التقني، حصل تطبيق "تيليجرام" على مجموعة كبيرة من المستخدمين الجدد مؤخرا، على غرار تطبيق التراسل "سيجنال"،  بعد موجة من الغضب شنها المستخدمين تجاه سياسة خصوصية "واتساب" المحدثة، والآن تتبنى الشركة المالكة لمنصة المراسلة الروسية ميزات كانت بالفعل جزءًا من تطبيقات منافسيها وهي ميزات توفر المزيد من الأمان والخصوصية.

 
وكان "تيليجرام" يتيح في السابق، ميزة الحذف التلقائي للرسائل في الدردشات السرية المشفرة، ولكن يضيف التحديث الجديد لنظامي التشغيل iOS و أندرويد، خيارا آخر لإخفاء الرسائل في أي نوع من الدردشة، كما يمكن تمكين الحذف التلقائي داخل الدردشات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو سبعة أيام بعد إرسال الرسائل. 


ولن يؤدي الحذف التلقائي إلى إزالة كل رسالة بالرغم من ذلك، إذا تم إرسال رسالة قبل تشغيل الميزة، فستظل موجودة داخل الدردشة، على غرار تطبيقات التراسل المنافسة، حيث قدم واتساب نفس الميزة في عام 2020، وقدم سيجنال الميزة ذاتها في عام 2016.
 
ويقوم تيليجرام أيضا، بإجراء تغييرات على المجموعات التي قد تسمح بنوع التجارب الصوتية الفورية والتثقيفية التي أصبحت شائعة في تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، وتسمح "مجموعات البث" الجديدة بعدد غير محدود من الأعضاء، ولكن تقصر إنشاء المنشورات على مسؤولي المجموعة حتى يتمكنوا من البث.

وللمساعدة في الحفاظ على هذه المجموعات الحصرية أو انتشارها بشكل سريع، أضافت "تيليجرام" ميزة أخرى، تتيح إنشاء روابط دعوة منتهية الصلاحية يمكن تعيينها لتنتهي صلاحيتها بعد عدد معين من الاستخدامات أو فترة زمنية معينة أو كليهما معا، والتي تمكن مديرو المجموعة من الإشراف بشكل أفضل على من ينضمون إلى الدردشات الجماعية والحفاظ على خصوصية الموضوع بشكل أكبر.

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