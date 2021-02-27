لغزو الأسواق العالمية.. قطاع الأعمال العام تدرس فتح فروع خارجية لشركة النصر للتصدير والاستيراد

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، اجتماعًا مع الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، بحضور اشرف سعيد العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور).





تم خلال الاجتماع بحث التعاون في إعادة رسم خريطة الفروع الخارجية لشركة النصر، وذلك في ضوء تنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير الشركة، ومراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز في الدول المحيطة، والإجراءات الخاصة بفتح فروع جديدة إلى جانب إعادة توزيع فروع أخرى في بعض الدول وفقًا لأفضل الأماكن التجارية بها.





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وأوضح الوزير أن نموذج العمل الجديد للشركة في ضوء استراتيجية التطوير يقوم على خدمتين رئيسيتين هما الوساطة والتسويق، والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن إعادة توزيع الفروع الخارجية تستهدف الوصول إلى مختلف الأنحاء حول العالم بما يمكن البضائع والمنتجات المصرية من غزو كافة الأسواق العالمية سواء في أفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو الأمريكيتين.





أوشار توفيق، إلى عدد من الإجراءات التي تمت للنهوض بأداء الشركة ومنها وضع استراتيجية محددة وواضحة للتطوير، وتعيين إدارة جديدة قادرة على إحداث التطوير المطلوب والعمل بفكر القطاع الخاص، واختيار فريق إدارة تنفيذية قادر على إحداث التطوير، ووضع إجراءات عمل جديدة ومميكنة.





وأضاف توفيق، أنه تم الانتهاء من تصميم "كتالوج إلكتروني" لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام، وتوقيع اتفاقيات تعاون في هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار لتعريف أعضاءها بالخدمات الجديدة والترويج لها.



