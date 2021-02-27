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رئيس شعبة صناعة الأرز: توارثنا صناعته ولدينا فائض منه.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 12:51 م
الارز
الارز
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ياسمين القصاص
قال الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، انه لا يوجد أى دليل من الصحة على الشائعات التى ظهرت عن ارتفاع  أسعار الأرز، مؤكدا أن الارز زراعة توارثها المصريين ولدينا فائض في الأرز.

وأضاف "رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن  المحصول المصري من الأرز يحقق فائض منذ العامين الماضين، كما أنه لايزال لدينا أرز من عام 2019-2020، وحتى أنه يتم استهلاكه حاليا.

وأشار إلى  أن كمية الأرز التى توجد بالدولة المصرية سوف تكفي الاستهلاك المحلي إلى بداية عام 2022، معقبا: "الخير كتير في مصر".

وأوضح رجب شحاته، أن المصريون يسعوا دائما على تخزين السلع الغذائية بالقرب من حلول شهر رمضان المبارك، رغما عن  أنه أمر غير ضروري، معلقا: "المواطن في أيده ينزل السعر".
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