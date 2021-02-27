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حوادث

الداخلية توجه مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومى لمريض بإحدى المستشفيات وأخرى بمحل إقامتها.. صور

السبت 27/فبراير/2021 - 02:08 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قام قطاع الأحوال المدنية بالإستجابة لإلتماس أهلية مواطنين (أحدهما محجوز بإحدى المستشفيات بالقاهرة ، والآخرى مريضة ومتواجدة بمحل إقامتها بالمنوفية) ، لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهما .. حيث تم إيفاد مأموريتين، الأولى "لمقر المستشفى المحتجز بها المواطنة" والثانية "محل إقامة المواطن" ، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومى وتسليمها لهما .

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الإلتماسات ذات الطابع الإنسانى.
الداخلية توجه مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومى لمريض بإحدى المستشفيات وأخرى بمحل إقامتها.. صور
الداخلية توجه مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومى لمريض بإحدى المستشفيات وأخرى بمحل إقامتها.. صور
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