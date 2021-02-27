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أخبار العالم

الأردن: 641 ألف جرعة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا تصل بنهاية مارس

السبت 27/فبراير/2021 - 02:07 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم السبت، أنه من المتوقع وصول 641 الف جرعة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية مارس كدفعة أولى من مبادرة كوفاكس.

وبحسب قناة المملكة التي نقلت عن رئيس قسم التطعيم في وزارة الصحة كامل أبوسل  قوله إن الوزارة تنتظر وصول 41 ألف جرعة من لقاح فايزر /بيونتيك و600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في نهاية أذار مارس ضمن مبادرة ضمن كوفاكس.


وتوقع أبوسل الانتهاء من تلقيح جميع المسجلين على المنصة عند وصول الدفعة الأولى من لقاحات مباردة كوفاكس.

وكان وزارة الصحة الاردنية قالت في وقت سابق   إنّ نحو 400 ألف شخص سجلوا على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث بدأت وزارة الصحة، في 13 يناير 2021 بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد كورونا.

كما أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في التاسع من فبراير الجاري  عن إعطاء الإجازة الطارئة للقاح  "أسترازينكا" الواقي من فيروس كورونا، والذي يُعد اللقاح الثالث الذي يحصل على الإجازة في الأردن.

كما أجاز الأردن  "الاستخدام الطارئ" للقاح فايزر-بيونتيك في 14 ديسمبر 2020، والذي وصلت شحنة منه في 11 يناير.

وأعلنت المؤسسة في 9  يناير عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي "سينوفارم"
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