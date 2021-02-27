الزراعة: تشجيع الاستثمار فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

تفقد كلا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة والمحافظة مزرعة الاستزارع السمكي وصوب الزراعات المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمدينة نويبع .









الوزير والمحافظ أشادا بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالصوب الزراعية حتى تحقق هذا الإنجاز الذي يسهم في توفير الغذاء للمواطنين في مدينة نويبع وزائريها من السائحين المصريين والأجانب.





وزير الزراعة اكد على تقديم كل الدعم من أجل التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وبحث كل المطالب الزراعية لأهالي سيناء سواء تلك المتعلقة بملف تقنين الأراضي وإنشاء المستشفى البيطري ووحدة الكموسبت وتسهيل إجراءات تراخيص مزارع الدواجن والمواشى ومراكب الصيد وكذلك رفع كفاءة الاصول بالشراكة مع القطاع الخاص أيضا انشاء منافذ لمستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لكل الأنشطة الزراعية وقال إن محافظة جنوب سيناء والتي تشتهر بالسياحة لديها إمكانيات أخرى زراعية كثيرة سوف يتم استغلالها من أجل آفاق فتح جديدة للتنمية تسهم في توفير الغذاء وفرص عمل وتساعد على حياة الاستقرار لاهالينا بدو سيناء .









من ناحيته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعرب عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة لمدة ثلاثة أيام ومعه كل قيادات الوزارة تم خلالها تفقد المشروعات الزراعية في مدينتي الطور ونويبع وعقد عدة اجتماعات بحضور قيادات الوزارة والمحافظة وايضا أعضاء البرلمان .









واضاف فودة أنه قد تم مناقشة كل مشاكل وطلبات المواطنين والاحتياجات الزراعية لمحافظة مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين الوزارة والمحافظة.





من ناحيته قال د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن مشروع الصوب الزراعية التابع للزراعات المحمية بالمركز

يتضمن زراعة الخضروات وحقق نتائج متميزة الأمر الذي يشجع على التوسع فيه .





واضاف أنه تم أيضا إنشاء مزرعة سمكية من خلال الإدارة العامة للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية وتتكون من عشرة احواض دائرية PVC سعة الحوض 30 م3 من المياه وإجمالي الإنتاج المتوقع منها 5 طن سنويا .





وفي نهاية الجولة قام وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء بتفقد إحدى مزارع الدواجن الخاصة والتي تشرف عليها الإدارة الزراعية والإدارة البيطرية بنويبع



