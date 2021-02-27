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محافظات

لمدة 4 أيام.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالجيزة غدا

السبت 27/فبراير/2021 - 02:16 م
التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
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محمد الصاحى
تنطلق صباح غد الأحد، ولمدة 4 أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى محافظة بالكامل .
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال .
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تجهيز فرق تطعيم متخصصة ثابتة ومتحركة من خلال مديرية الشئون الصحية والتي ستقوم بالمرور على المنازل والحضانات والميادين والأسواق وأماكن التجمعات البشرية في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية لتطعيم الاطفال حيث أنه تم تجهيز زجاجات الطعوم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة وذلك بدءا من الساعة الثامنة صباحآ وحتي الخامسة مساء.
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