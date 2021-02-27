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منوعات

تصرف مفاجئ من صديق العريس يثير الجدل خلال حفل زفاف.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 04:01 م
حفل زفاف
حفل زفاف
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يارا زكريا
تعرض صديق عريس للانتقاد الشديد نتيجة قيامه بتصرف مفاجئ أثار الجدل حول حفل الزفاف حسبما أكد كثيرون ممن رأوا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية قام صديق العريس باستئذانه بشكل مفاجئ أن يتقدم لحبيبته أثناء حفل الزفاف وبالتحديد أثناء رمى زوجته لباقة الورود.

ووافق العريس على طلب صديقه وطلب من عروسته أن تساعده في تلبية طلبه أيضًا وبالفعل قامت العروس بتسليم الورد لحبيبة صديق زوجها في يدها لتفاجئ به يقدم لها خاتم الزفاف.

وانتقدت الكثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به صديق العريس اعتقادًا بأنه سرق الأضواء منهما في ليلتهما، وعلق أحد الأشخاص: «أنت تنتظر طوال حياتك ليوم الزفاف المثالي فقط حتى يتمكن شخص آخر من تحقيق ذلك، فأنا صديق جيد لكنني لن أسمح بذلك أبدًا»، وأضافت سيدة: «إذا فعل أي شخص هذا في حفل زفافي، فأنا ألقى الخاتم بيدي». 

وفي ذات السياق دعم عديد من الأشخاص ما قام بيه صديق العريس، فأضاف أحدهم: « هذا جميل جدًا»، وعلق آخر: « سيفعلان الشيء نفسه مع صديقهما المفضل وسيفرح الجميع». 


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