ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تبدأ من 65 ألفا.. تعرف على أسعار فيرنا ولانوس في سوق المستعمل

السبت 27/فبراير/2021 - 03:38 م
أسعار فيرنا ولانوس
أسعار فيرنا ولانوس في سوق المستعمل
Advertisements
صبري طلبه
مازالت المنافسة قائمة بين الإصدار الشهير التابع لشركة هيونداي الكورية "فيرنا" ، والنسخة "لانوس" سواء كانت تابعة لشركة دايو الكورية أو تحمل العلامة التجارية لـ شيفروليه، كلاهما ينتمي إلى فئة السيدان، واكتسب الاصدارين شهرة واسعة داخل الشوارع المصرية، نظرًا لعدة أسباب أهمها، توافر قطع الغيار، و الاعتمادية، و الاستهلاك المناسب للوقود.

من جانب آخر، تصدرت تلك النسختين السوق المصري للسيارات المستعملة لفترات كبيرة، و بالطبع تختلف قائمة اسعارهم نسبة لتاريخ الإصدار و الحالة العامة للسيارة، و التجهيزات الخاصة بكل فئة، و لكن حتى الأن تظل السيارة فيرنا و لانوس تتمتع بجاذبية خاصة لكونها تناسب شريحة كبيرة من الراغبين في الحصول على سيارة مستعملة و بتكلفة اقتصادية مناسبة.

تحتوي فيرنا على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 105 حصان، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول "مانيوال" مكون من 5 سرعات، والأخر أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات.

بينما تضم النسخة شيفرولية لانوس محرك بسعة 1500 سي سي، بقوة تتراوح بين 83 حصان و 86 حصان، و عزم للدوران بين 128  و 132 نيوتن/متر عند 3400 لفة في الدقيقة، إلى جانب ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و بعض النسخ تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي للإصدارات التي تحمل علامة دايو، و تنضم إليهم السيارة الشبابية التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك جوليت.

وتضم السيارتين فيرنا و لانوس باقات متنوعة من التجهيزات باختلاف الفئات، مثل زجاج كهربائي، و تكييف هواء، و قفل مركزي للاربعة أبواب، بالإضافة إلى بعض أنظمة الأمن و السلامة، كما تحتوي على كاسيت بمدخل USB و الاقراص المدمجة CD و AUX.

و تتراوح اسعار السيارة هيونداي فيرنا في سوق المستعمل بداية من 65 ألف جنيه و حتى 160 ألف، بينما تبدأ النسخة لانوس من 60 ألف و حتى 140 ألف، وبالطبع تختلف هذه الأسعار بموجب تاريخ الاصدار و بلد المنشأ و الحالة العامة للسيارة و التجهيزات.
تبدأ من 65 ألفا.. تعرف على أسعار فيرنا ولانوس في سوق المستعمل
تبدأ من 65 ألفا.. تعرف على أسعار فيرنا ولانوس في سوق المستعمل
تبدأ من 65 ألفا.. تعرف على أسعار فيرنا ولانوس في سوق المستعمل
تبدأ من 65 ألفا.. تعرف على أسعار فيرنا ولانوس في سوق المستعمل
تبدأ من 65 ألفا.. تعرف على أسعار فيرنا ولانوس في سوق المستعمل
تبدأ من 65 ألفا.. تعرف على أسعار فيرنا ولانوس في سوق المستعمل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر النسخة الشبابية من هيونداي النترا MD في سوق المستعمل

هل تتذكر دايو جولييت سيارة الشباب الأنيقة؟ تعرف على سعرها في سوق المستعمل

أرخص سيارات في مصر .. أقل من 100 ألف جنيه .. صور

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

مقارنة بين أحدث وأرخص سيارتين مستعملتين في مصر بـ 70.000 جنيه.. صور

ترشيحاتنا

بعد شكاوى السيستم .. التعليم تحسم مصير طلاب أولى ثانوي المتعثرين في آداء الامتحان إلكترونيا

غفوة فـ أزمة فـ عقاب.. التفاصيل الكاملة لواقعة "مذيعة الروج" في نشرة التاسعة

تعرف على مباريات اليوم السبت 27 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة| سيمبا يعلن سعر "هدف" الأهلي.. وحكم مباراة بيراميدز والجونة ينقذ رمضان صبحي من الإيقاف

السيسي يشيد بدور الكويت في المصالحة مع قطر

انفراد.. الشناوي وأبوجبل وبسام ورضوان في قائمة معسكر الفراعنة.. وسليمان بديلا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو