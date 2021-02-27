تبدأ من 65 ألفا.. تعرف على أسعار فيرنا ولانوس في سوق المستعمل

مازالت المنافسة قائمة بين الإصدار الشهير التابع لشركة هيونداي الكورية "فيرنا" ، والنسخة "لانوس" سواء كانت تابعة لشركة دايو الكورية أو تحمل العلامة التجارية لـ شيفروليه، كلاهما ينتمي إلى فئة السيدان، واكتسب الاصدارين شهرة واسعة داخل الشوارع المصرية ، نظرًا لعدة أسباب أهمها ، توافر قطع الغيار، و الاعتمادية، و الاستهلاك المناسب للوقود. الإصدارأسبابأهمها





من جانب آخر، تصدرت تلك النسختين السوق المصري للسيارات المستعملة لفترات كبيرة، و بالطبع تختلف قائمة اسعارهم نسبة لتاريخ الإصدار و الحالة العامة للسيارة، و التجهيزات الخاصة بكل فئة، و لكن حتى الأن تظل السيارة فيرنا و لانوس تتمتع بجاذبية خاصة لكونها تناسب شريحة كبيرة من الراغبين في الحصول على سيارة مستعملة و بتكلفة اقتصادية مناسبة.





تحتوي فيرنا على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 105 حصان، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول "مانيوال" مكون من 5 سرعات، والأخر أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات.





بينما تضم النسخة شيفرولية لانوس محرك بسعة 1500 سي سي، بقوة تتراوح بين 83 حصان و 86 حصان، و عزم للدوران بين 128 و 132 نيوتن/متر عند 3400 لفة في الدقيقة، إلى جانب ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و بعض النسخ تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي للإصدارات التي تحمل علامة دايو، و تنضم إليهم السيارة الشبابية التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك جوليت.





وتضم السيارتين فيرنا و لانوس باقات متنوعة من التجهيزات باختلاف الفئات، مثل زجاج كهربائي، و تكييف هواء، و قفل مركزي للاربعة أبواب، بالإضافة إلى بعض أنظمة الأمن و السلامة، كما تحتوي على كاسيت بمدخل USB و الاقراص المدمجة CD و AUX.



