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أخبار البلد

لأول مرة.. الزراعة: إنتاج تقاوى طماطم تتحمل الظروف المناخية بسيناء

السبت 27/فبراير/2021 - 04:24 م
شيماء مجدي

قال السيد القصير وزير الزراعة ، إنه تم البدء فى مزارع  الخضروات التابعة لمركز البحوث الزراعية بإنتاج تقاوى الطماطم والتى تتحمل درجة الحرارة وتتحمل بشكل أكبر ، وذلك وفقا للبرنامج الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأضاف "القصير" خلال جولته بمحافظة جنوب سيناء، أنه لأول مرة يتم إنتاج هذا النوع من التقاوى بتلك المزارع ، موضحا أن الوزارة تقوم بتوزيع شتلات على المزارعين وأصحاب الحيازات من أجل التنمية الزراعية.


وأشار إلي أنه لابد من التنمية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء لتلبية احتياجات ابناء المحافظة، منوها إلي أنه لم يقتصر الأمر فقط على بذور الخضر ولكن سيتم تسهيل إنتاج باقى التقاوى والزراعات.


ولفت إلي أنه يتم تسهيل الإجراءات من أجل الاستثمار فى القطاع الداجنى والسمكى و الحيوانى بالمحافظة ، موجها الشكر لمحافظ جنوب سيناء على استقباله له.

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