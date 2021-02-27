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رياضة

الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كولن

السبت 27/فبراير/2021 - 03:58 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي لمواجهة كولن، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة كولن كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ديفيز - ألابا - بواتينج - زوله.

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - موتينج.

خط الهجوم: موسيالا - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي.

ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لإيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز على كولن في مباراة اليوم،  وتأمين صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.

وفشل بايرن ميونخ في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري الألماني، حيث تعادل أمام بيليفيلد 3 - 3، وخسر من فرانكفورت 2 - 1.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد كولن في المركز الـ 14 بـ 21 نقطة.




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