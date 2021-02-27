الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كولن

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة كولن كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ديفيز - ألابا - بواتينج - زوله.

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - موتينج.

خط الهجوم: موسيالا - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي.

ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لإيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز على كولن في مباراة اليوم، وتأمين صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.



