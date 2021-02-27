بشرة سارة .. مد تخفيضات أسعار تذاكر الطيران للمدن السياحية حتى منتصف مايو

في بشرة سارة للمواطنين ، واستمرارا لدعم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، عن مد فترة تخفيضات تذاكر الطيران إلى المدن السياحية المصرية: ( الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان) حتى 15 مايو القادم، وذلك لدعم السياحة الداخلية وتنشيطها بالمدن المصرية في ضوء مبادرة "شتي في مصر"، التي أطلقتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة السياحة.





جاء ذلك على هامش جولة تفقدية أجراها وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، اليوم السبت، إلى مطار الأقصر ، وفي خلال جلسة ترأسها النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، بحضور وزيرا الطيران والسياحة الأثار خالد العناني وعدد من قيادات محافظة الأقصر وقيادات وزارة الطيران ونواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك عقب افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، ظهر اليوم، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ضمن مبادرة "حياة كريمة " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن الغير قادر من كافة النواحي.





وتهدف مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار، في يناير الماضي، إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان.





وأكد وزير الطيران المدني، على استمرار دعم الحكومة لأهالي الصعيد وتنمية مدن ومحافظات الصعيد وتنشيط أيضا حركة السياحة الوافدة إليها، فضلا عن استمرار دعمها لأبناء الوطن من الصعيد المغتربين بالخارج، من خلال إطلاق تخفيضات كبيرة على أسعار تذاكر الطيران وأيضا على دخول المناطق السياحية والأثرية بمحافظات الصعيد، فضلا عن منح الشركات تخفيضات كبيرة في الهبوط والإيواء وغيرها من خدمات الطيران بالمطارات





وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران "ذهاب وعودة " للمصريين والأجانب ضمن المبادرة شاملة الضرائب، بسعر موحد على النحو التالى:

من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه، وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة و طابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.





وتكون أسعار الفنادق من فئة 3 نجوم 300 جنيه مصري ، الفنادق من فئة 4 نجوم 600 جنيه ، الفنادق من فئة 5 نجوم 750 جنيها.

